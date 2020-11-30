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- 30 Kas 2020 - 19:53

Ukrayna Başbakanı Şmıgal, Ankara Şehir Hastanesini ziyaret etti

Ankara Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Aziz Ahmet Surel, Şmıgal'ı hastanenin hizmet kalitesi, sahip olduğu son teknoloji, fiziki altyapısı ve nitelikli yatak kapasitesi hakkında bilgilendirdi.

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Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal, Ankara Şehir Hastanesini ziyaret etti. Ankara Şehir Hastanesi Kalp Damar Hastanesini ziyaret eden Şmıgal'a, Sağlık Bakan Yardımcısı Emine Alp Meşe eşlik etti.

Ankara Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Aziz Ahmet Surel, Şmıgal'ı hastanenin hizmet kalitesi, sahip olduğu son teknoloji, fiziki altyapısı ve nitelikli yatak kapasitesi hakkında bilgilendirdi.

Ukrayna Başbakanı Şmıgal, Ankara Şehir Hastanesini ziyaret etti

Bakan Yardımcısı Alp Meşe de konuk Başbakana, Türkiye'de yeni tip koronavirüsle ( Kovid-19) mücadelede yürütülen çalışmalar ve Şehir Hastanesindeki pandemi yönetimi hakkında bilgi verdi.

Ukrayna Başbakanı Şmıgal ve beraberindeki heyet daha sonra diğer bölümlerde incelemelerde bulundu. Şmıgal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edildikten sonra Türkiye'den ayrılacak.

# Ankara Şehir Hastanesi, Sağlık Bakan Yardımcısı Emine Alp Meşe, Ukrayna Başbakanı Denys Shmyhal, sağlık, ankara, türkiye, Kovid-19

30 Kas 2020 - 19:53 AA Ankara- Siyaset

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