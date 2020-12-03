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- 03 Ara 2020 - 09:09

Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 3 Aralık 2020 Perşembe ATV Canlı İzle!

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Elif Duman
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Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 3 Aralık 2020 Perşembe ATV Canlı İzle! TIKLAYINIZ

ATV ekranlarında uzun yıllardır yayın hayatına devam eden Esra Erol akıl almaz olayları ekrana taşımaya devam ediyor. Gündüz kuşağının en çok izlenen realty programında her gün birbirinden çarpıcı konular ekrana geliyor. Esra Erol programında ele aldığı konular ile Türkiye’nin gündemini belirlemeye devam ediyor. Reyting rekortmeni gündüz kuşağı programı hafta içi her gün saat 16.20’de ATV ekranlarında sevenleri ile buluşuyor.

Türkiye’nin en güvenilir isimlerinden Esra Erol’un sunumu ile ekrana gelen reality programında her gün farklı olaylar, birçok mağdur ekrana geliyor. Dolandırılan, aldatılan ya da kandırılan insanların haklarını aramak için geldiği programda kayıplar bulunuyor, aileler kavuşuyor. Esra Erol DNA testleri ile gerçekleri ortaya çıkarmaya devam ediyor. Yıllardır saklanan sırların ve bilinmeyenlerin ortaya çıktığı programda buluşmalar ve yüzleşmeler de yaşanıyor. Esra Erol programının yanı sıra yardım kampanyaları ile de adından söz ettirmeye devam ediyor.

Esra Erol 2 Aralık Yayınında Neler Oldu?

Esra Erol dün ekrana gelen bölümü ile yine birçok farklı gündemi ekrana taşıdı. Ele alınan olaylarda gelişmelerin yaşandığı 2 Aralık programında beklenmedik olaylar da yaşandı. Hesaplaşmaların devam ettiği son bölüm ilgi ile izlendi.

Esra Erol’un 2 Aralık programında Yasemin Ömer evliliğinde çarpıcı gelişmeler yaşandı. Ömer’in Yasemin’i affedip affetmediği belli oldu. Herkesin bitmesini beklediği evlilikte verilen sürpriz karar seyirciyi şaşırttı. İkilinin ayrılmasını bekleyen Yasemin’in annesi ise yeni kararları karşısında şok oldu. Programın diğer gündemi ise 9 Ekim'den beri kayıp olan Özlem oldu. Esra Erol Özlem’i buldu. 2 çocuğu ve kocası İbrahim ile bir araya gelen Özlem’in kafası Sevgül’ün iddiaları ile yeniden karıştı. Programın diğer gündemi ise 18 yaşındaki sevda oldu. Babası Celal Bey kızının kaçırıldığını düşünüyor. Annesi ile de arası kötü olan Sevda’nın nerede olduğu merak ediliyor.

Esra Erol 3 Aralık Gündemleri Neler?

Esra Erol’un dün ekrana gelen gündemlerinden sonra yeni bölümde yaşanacaklar merak edildi. Programın bugünkü bölümünde Özlem ve İbrahim yüzleşmesi ekrana gelecek.

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03 Ara 2020 - 09:09 - Dizi Fragmanları

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