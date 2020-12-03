03 Ara 2020 - 13:51
İçişleri Bakanı Soylu, İtalyan mevkidaşı Lamorgese ile görüştü
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İtalya İçişleri Bakanı Luciana Lamorgese ile video konferans yöntemiyle toplantı yaptı.
Bakanlığın Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk Encümen Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen görüşmeye, Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Sahil Güvenlik Komutanı Tuğamiral Ahmet Kendir, Göç İdaresi Genel Müdürü Savaş Ünlü ve AB ve Dışilişkiler Dairesi Başkanı Sezer Işıktaş da katıldı.
Basına kapalı gerçekleştirilen toplantıda, sığınmacıların durumu, insan kaçakçılığı ve düzensiz göçle mücadele gibi konuların ele alındığı öğrenildi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.