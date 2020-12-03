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- 03 Ara 2020 - 23:04

İyi Aile Babası 1. Bölüm Kesintisiz ve Reklamsız İzle! İyi Aile Babası Son İzle!

Kanal D ekranlarına yeni bir soluk ve heyecan getirecek olan yeni dizi İyi Aile Babası merakla araştırılmaya devam ediyor. Son zamanlarda en çok araştırılan verilere bakıldığında ise İyi Aile Babası 1. Bölüm izle, İyi Aile Babası son bölüm izle gibi sorgular karşımıza çıkıyor. Bizlerde Haberler Ankara olarak İyi Aile Babası 1. Bölüm izle, İyi Aile Babası son bölüm izle sorgularına cevap niteliğinde olacak bir haber hazırladık.

Enver Yılmaz
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Haberimiz üzerinden kesintisiz ve reklamsız video keyfi çıkarabilir ve ekranlara yeni gelecek olan dizi hakkında geniş bir bilgiye ulaşabilirsiniz. Kanal D ekranlarında yer alacak olan yeni dizi komedi alanında olacak ve evlere şenlik ve kahkaha getirecek. Dizinin konusunun yanında ise başrol oyuncuları da merak edilen konular arasında yer alıyor. Kısa bir zaman önce Güldür Güldür ekibinden ayrılan Şevket Çoruh ve ülkemizin en sevilen başarılı kadın oyuncularından olan Şebnem Bozoklu başrollerde yer alan isimler arasında olacak.

İyi Aile Babası Dizisinin Konusu Ne Olacak?

Kanal D ekranlarına yeni bir soluk getirecek olan dizinin konusu merak edilenler arasında yer alıyor. Diğer dizilerden farklı bir hikayeye sahip olan dizi İyi Aile Babası merak edenlerin yüzlerinde gülümseme oluşturacak. Anadolu Yakası’nda kendine ait bir kliniği olan Mehmet Ali başarılı bir hekim olmasının hemen yanında idealist bir baba ve eştir.

Yıllar önce okuduğu üniversitede aşık olduğu kadınla evlenen Mehmet Ali 3 çocuk babasıdır. Hem çocukları hem de eşini çok seven Mehmet Ali ise severek evlenmiştir. Eşi Aslı ise aynı şekilde Mehmet Ali ile severek evlenmiştir fakat Aslı, Mehmet Ali ile evlenirken aklında olmayan bir şey vardır. O da Mehmet Ali’nin ailesidir. Yıllar önce Mehmet Ali tarafından alınan bir karar Aslı’nın kabusu olmuştur. Sürekli olarak Mehmet Ali’nin anne ve babasından baskı görmektedir. Aile apartmanında yaşanan bu komik ve eğlenceli olaylar ise Kanal D ekranlarından yeni bölümleriyle sevenleri ile buluşacak.

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03 Ara 2020 - 23:04 Ankara- Yaşam

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