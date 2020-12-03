9 Kere Leyla Hangi Gün Hangi Kanalda Başlıyor? 9 Kere Leyla Oyuncuları, Konusu Nedir?

Haberler Ankara olarak sizler için detaylı bir araştırma yaptık ve merak ettiğiniz konuların cevaplarını bulduk. Online platform üzerinden bekleyenleri ile buluşacak olan film ne zaman yayınlanacak en çok merak edilen konular arasında yerini alıyor. Bunun yanında ise 9 Kere Leyla filminin oyuncu kadrosu ve konusu bekleyenleri tarafından büyük bir merak konusu oldu. Merakla beklenen filmin Netflix üzerinden yayınlanacağı duyuruldu. Bu bilgi karşısında milyonlarca kişi filmin başlayacağı gün için geri sayım yapmaya başladı.

9 Kere Leyla filminin vizyona gireceği tarih belli oldu. Filmin başrollerinde usta oyuncu Haluk Bilginer, ülkemizin en başarılı kadınlarından Demet Akbağ ve güzelliği ile dikkatleri üzerine çeken Elçin Sangu yer alıyor. 9 Kere Leyla filminin internet platformunda başlamasına ise sayılı günler kaldı. Yayın tarihini büyük bir merakla bekleyen izleyici kitlesi, filmin vizyona girmesi için geri sayımı başlattı. Dizinin yayınlanmasına ise saatler kaldı.

Güçlü oyuncu kadrosu ve ilginç senaryosu ile tüm dikkatleri üzerine çeken ve merakları uyandıran 9 Kere Leyla filmi 4 Aralık Cuma günü, çok beğenilen internet platformu olan Netflix’te yayınlanacak. Yönetmen koltuğunda Ezel Akay’ın oturduğu 9 Kere Leyla Filmi, izlediğiniz tüm filmlerden ayrılıyor.

Merakla beklenen filmin konusu ise milyonlarca kişiyi derinden etkileyecek çünkü konuda sarsıntılı olaylar işlenecek. Zengin bir iş adamı olan Adem’in ondan yaşça küçük olan sevgilisi Nergis ile birlikte olabilmek için yıllardır evli olduğu Leyla’dan deprem etkisi yaratacak şekilde ayrılmasını konu ediniyor. Normal aşk filmlerinden sıyrılan film, milyonlarca izleyicinin aklını başından alacak.

Leyla ve Adem karşılarına Nergis çıkana kadar oldukça mutlu bir çifttir. Yıllardır devam eden mutlu ilişkisinde Adem artık çıkmaza girer ve çok sıkılır. Leyla’da aradığı heyecanı bulamayan Adem, karşısına çıkan Nergis’e adeta sırılsıklam aşık olur. Yıllar sonra Adem’in kalbinin yeniden çarparak atmasına neden olan Nergis, özgürlüğüne çok düşkün bir kadındır. Adem ise Nergis için dünyaları karşısına alacaktır fakat Nergis hayatına kimseyi almak istemez.

Netflix gösteriminden hemen sonra ise TV8 ekranlarında ilk kez televizyon seyircisi ile buluşacak. Bu süre yaklaşık 2 ay olarak tahmin ediliyor. Netflix hesabı olmayan kullanıcılar, filmin televizyon ekranlarında yayınlanmasını büyük bir merakla bekleyecek. Komedi türünde meraklılarıyla buluşacak olan filmin başarısı ise fragmanından belli oluyor.