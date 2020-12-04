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- 04 Ara 2020 - 09:01

Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 4 Aralık 2020 Cuma ATV Canlı İzle!

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Elif Duman
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Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 4 Aralık 2020 Cuma ATV Canlı İzle! TIKLAYINIZ

ATV ekranların uzun yılladır yayın hayatına devam eden Esra Erol birbirinden çarpıcı gündemleri ekrana taşımaya devam ediyor. Gündüz kuşağının reyting rekortmeni programı yayınlanan her bölümü ile izleyenleri ekrana taşımaya devam ediyor. Akıl almaz olayların ekrana geldiği program hafta içi her gün saat 16.20’de izleyicisi ile buluşuyor.

ATV ekranlarının uzun soluklu reality programının sunuculuğunu Esra Erol üstleniyor. Türkiye’nin n güvenilir isimlerinden olan Esra Erol birçok mağdurun hikayesini ekrana getiriyor. Aldatılan, dolandırılan ya da kandırılan kişilerin yaşadıklarını anlattığı programda Esra Erol ve ekibi suçluları bulmak ve olayları çözmek için titizlikle çalışıyor. Her sezon olduğu gibi bu sezonda DNA testleri iler gerçekler ortaya çıkarılıyor, aileler bir araya getiriliyor. Kayıpların da bulunduğu programda buluşmalar, yüzleşmeler yaşanıyor. Esra Erol programı ile olduğu gibi sosyal sorumluluk projeleri ile de adından söz ettirmeye devam ediyor.

Esra Erol 3 Aralıkta Neler Oldu?

Esra Erol son yayınını 3 Aralık'ta yaptı. Dün yayınlanan bölümde yine birden fazla gündem ekrana geldi. Kendisini terk eden babasını arayan Emine’nin ekrana damgasını vurduğu 2 aralık programında Neslihan ve Faraç olayı da çarpıcı gelişmeleri ekrana getirdi.

Esra Erol’un programında dün evli ve 5 çocuğu olan Faraç’a kaçan Neslihan ekrana geldi. 18 yaşındaki Neslihan ve Faraç canlı yayına katıldı. Faraç’ın konu ile ilgili iddiaları ise izleyenleri şaşırttı. Esra Erol’un 2 aralık gündemlerinden biri de kızının kocasını kaçırdığını iddia eden kadın oldu. Kızı Sevda’nın kocasını kaçırdığını iddia eden kadınının açıklamalarını reddeden diğer taraf akılları karıştırdı. Babasını arayan Emine de 2 aralık gündemlerinden biri oldu. Annesi doğumda ölen Emine 40 günlükken babası tarafından terk edildi. Emine 35 yıl sonra babası Memduh Balkan ile yüzleşmek istiyor. Annesi Malike ve annesinin kocası Mevlana tarafından çocuğu kaçırılan Tuba’nın isyanı da dün ekrana geldi.

Esra Erol 3 Aralık Gündemleri Neler?

Esra Erol’da dün ekrana gelen çarpıcı gündemlerden sonra bugün yaşanacaklar merak konusu oldu. Program yeni gelişme ve gündemlerle bugün 16.20’de ATV’de.

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04 Ara 2020 - 09:01 - Dizi Fragmanları

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