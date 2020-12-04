Payitaht Abdülhamid 128. Bölüm Full İzle! 4 Aralık Payitaht Abdülhamid Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Payitaht Abdülhamid 128. Bölüm Full İzle! TIKLAYINIZ

TRT1 ekranlarının sevilen yapımı Payitaht Abdülhamid 4. sezonu ile ekrana gelmeye devam ediyor. İlk bölümünden beri ilgi ile takip edilen dönem dizisi izleyenleri ekrana çekmeye devam ediyor. Heyecan ve entrika dolu bölümleri ile sevilen dizinin yeni bölümleri merakla bekleniyor. Payitaht Abdülhamid dizisi her hafta cuma günleri saat 20.00’da TRT1 ekranlarında sevenleri ile buluşuyor.

TRT1 ekranlarının en sevilen yapımları arasında yer aşan Payitaht Abdülhamid dizisinin oyuncu kadrosunda Bülent İnal, Özlem Conker, Hakan Boyav, Can Sipahi ve Selen Öztürk gibi isimler yer alıyor. Ünlü oyuncularla dolu kadrosu ile sevilen dizide Osmanlı Devleti’nin çöküş dönemi anlatılıyor. Sultan Abdülhamid’in hastalığının ile iç ve dış düşmanlarla verdiği mücadelesinin anlatıldığı yapımda her hafta heyecan giderek artmaya devam ediyor. Sevilen dönem dizisinin yeni bölümleri merakla bekleniyor.

Payitaht Abdülhamid Dizisi 127. Bölümde Neler Oldu?

Payitaht Abdülhamid dizisi geçen hafta 127. bölümü ile ekrana geldi. Ahmet Paşa’nın muhaliflerle işbirliğini sürdürdüğü son bölümde Sultan Abdülhamid’in zor bir karar vermesi gerekmektedir.

Payitaht Abdülhamid dizisinin son bölümünde planlarının ilk aşamasını tamamlayan muhalifler, Ahmet Paşa’yı oyunda tutmaya devam ederler. Talebeleri saraydan kaçırmak için Ahmet Paşa’ya da görev düşecektir. Bu sırada Hechler ise masonun kim olduğunu öğrenmiştir. Artık Abdülhamid’in zor bir karar vermesi gerekmektedir. Bu sırada Zakaryan ile Eşref arasında da savaş başlar. Zakaryan Eşref’in gücünü kırmak ister ve kahvehaneye baskın düzenler. Baskında Söğütlü Osman ve Emice’yi vuran Zakaryan, Eşref’e savaş ilan eder. Eşref için ise şimdi intikam vaktidir. Bu sırada oğlu Abdülkadir’in saraydan ayrılma kararı almasına üzülen Bidar hatun ise nerede yanlış yaptığını düşünmeye başlar. Oğlunu saraya döndürmenin planlarını yaparken ise Abdülkadir’in kaçırıldığını öğrenir. Bidar oğlunun hayatını kurtarmak için Abdülhamid’den yeni bilgiler öğrenmesi istedir.

Payitaht Abdülhamid Dizisi 128. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Payitaht Abdülhamid dizisinin geçen haftaki bölümünden sonra Bidar’ın vereceği zor karar merak konusu oldu. Dizi yeni bölümü ile bu akşam saat 20.00’da TRT1 ekranlarında yayınlanacak.