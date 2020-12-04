Haberler Ankara Haberler Ankara
- 04 Ara 2020 - 23:17

Halk otobüsü şoförü ambulans için yolu kapattı

Aydınlı halk otobüsü şoförü ambulans için yolu kapattı.Halk otobüsü şoförü Fatih Meral, Adnan Menderes Bulvarı Yeni Dörtyol Kavşağı'nda arkasından gelen ambulansı görünce sol şeride geçti.

Büyütmek için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Aydın'da halk otobüsü sürücüsü, hasta taşıyan ambulansın yoluna hızlı bir şekilde devam edebilmesi için kavşaktan gelen akışı aracıyla durdurdu. Efeler-Yenipazar hattında çalışan halk otobüsü şoförü Fatih Meral, Adnan Menderes Bulvarı Yeni Dörtyol Kavşağı'nda arkasından gelen ambulansı görünce sol şeride geçti.

Ambulansa yol veren Meral, kavşak içinden gelen araçların ambulansın önüne geçmesini engellemek amacıyla otobüsü bu yolun önüne set şeklinde çekti. Ambulansın güvenli şekilde kavşaktan geçmesinin ardından otobüs şoförü ve diğer araçlar yoluna devam etti.

O anlar ise Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi kameraları tarafından kaydedildi. Sürücü Meral, gazetecilere, siren sesini duyunca hemen şerit değiştirdiğini söyledi.

Önündeki bazı araçları da korna çalarak ikaz ettiğini dile getiren Meral, "Kavşakta diğer araçların geldiğini görünce yolu kapatmak aklıma geldi. Soldan gelen araçların önünü kapattım, trafiği emniyetli şekilde ambulansın geçmesini sağladım." diye konuştu.

# Ambulans, kamera, otobüs, şerit, yol verme, halk otobüsü şoförü Fatih Meral

04 Ara 2020 - 23:17 AA Ankara- Yaşam

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Kara: "Aşı en erken 25-26 Aralık'ta yapılmaya başlanır" mask
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Kara: "Aşı en erken 25-26 Aralık'ta yapılmaya başlanır"
Eskişehir merkezli 4 ildeki FETÖ operasyonda 10 şüpheli yakalandı mask
Eskişehir merkezli 4 ildeki FETÖ operasyonda 10 şüpheli yakalandı
Payitaht Abdülhamid 128. Bölüm Full İzle! 4 Aralık Payitaht Abdülhamid Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Payitaht Abdülhamid 128. Bölüm Full İzle! 4 Aralık Payitaht Abdülhamid Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Çocukluk Dizisi 9. Bölüm Full İzle! 4 Aralık Çocukluk Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Çocukluk Dizisi 9. Bölüm Full İzle! 4 Aralık Çocukluk Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Koronavirüsü yenen Belediye Başkanı yaşadıklarını anlattı: "Koronavirüse karşı delikanlılık yapmamamız gerekiyor" mask
Koronavirüsü yenen Belediye Başkanı yaşadıklarını anlattı: "Koronavirüse karşı delikanlılık yapmamamız gerekiyor"
Hercai Dizisi 50. Bölüm Full İzle! 4 Aralık Hercai Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Hercai Dizisi 50. Bölüm Full İzle! 4 Aralık Hercai Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL