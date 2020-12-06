06 Ara 2020 - 15:22
Niğde'de otomobille çarpışan ambulanstaki 3 sağlık personeli hafif yaralandı
Efendibey Mahallesi Hurdacılar Kavşağı'nda, vakaya giden Mustafa Gönç idaresindeki 51 AAZ 531 plakalı ambulansla çarpıştı.
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Niğde'de ambulansın otomobille çarpışması sonucu 3 sağlık personeli yaralandı. Cebrail Ulusoy yönetimindeki 01 EV 651 plakalı otomobil, Efendibey Mahallesi Hurdacılar Kavşağı'nda, vakaya giden Mustafa Gönç idaresindeki 51 AAZ 531 plakalı ambulansla çarpıştı.
Kazada ambulans şoförü Gönç ile ambulansta bulunan sağlık görevlileri Yıldız Dal ve Funda Çevik, hafif yaralandı. Yaralılar, başka bir ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
# Ambulans, niğde, trafik kazası, sağlık
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.