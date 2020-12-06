Haberler Ankara Haberler Ankara
- 06 Ara 2020 - 15:22

Niğde'de otomobille çarpışan ambulanstaki 3 sağlık personeli hafif yaralandı

Efendibey Mahallesi Hurdacılar Kavşağı'nda, vakaya giden Mustafa Gönç idaresindeki 51 AAZ 531 plakalı ambulansla çarpıştı.

Büyütmek için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Niğde'de ambulansın otomobille çarpışması sonucu 3 sağlık personeli yaralandı. Cebrail Ulusoy yönetimindeki 01 EV 651 plakalı otomobil, Efendibey Mahallesi Hurdacılar Kavşağı'nda, vakaya giden Mustafa Gönç idaresindeki 51 AAZ 531 plakalı ambulansla çarpıştı.

Kazada ambulans şoförü Gönç ile ambulansta bulunan sağlık görevlileri Yıldız Dal ve Funda Çevik, hafif yaralandı. Yaralılar, başka bir ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
# Ambulans, niğde, trafik kazası, sağlık

06 Ara 2020 - 15:22 AA Niğde- Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Ramo Dizisi 23. Bölüm Full İzle! 4 Aralık Ramo 23. Bölüm Kesintisiz Tek Parça Youtube İzle mask
Ramo Dizisi 23. Bölüm Full İzle! 4 Aralık Ramo 23. Bölüm Kesintisiz Tek Parça Youtube İzle
Azerbaycan, Dağlık Karabağ zaferini askeri geçit töreniyle kutlayacak mask
Azerbaycan, Dağlık Karabağ zaferini askeri geçit töreniyle kutlayacak
Son Dakika: Antalya'da 5,2 büyüklüğünde deprem mask
Son Dakika: Antalya'da 5,2 büyüklüğünde deprem
Kırmızı Oda Dizisi 14. Bölüm Full İzle! 4 Aralık Kırmızı Oda Son Bölüm Youtube İzle! mask
Kırmızı Oda Dizisi 14. Bölüm Full İzle! 4 Aralık Kırmızı Oda Son Bölüm Youtube İzle!
Dünyaca ünlü Kaputaş Plajı, martılara ve yaban keçilerine kaldı mask
Dünyaca ünlü Kaputaş Plajı, martılara ve yaban keçilerine kaldı
Kefaret Dizisi 3. Bölüm Full İzle Star TV! 6 Aralık Kefaret Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Kefaret Dizisi 3. Bölüm Full İzle Star TV! 6 Aralık Kefaret Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL