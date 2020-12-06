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- 06 Ara 2020 - 15:25

Evdeki uyuşturucu madde "kokusu" şüphelileri ele verdi

Kavga yaşandığı ihbarı üzerine bir eve giden polis, yoğun uyuşturucu madde kokusunu fark edince evde yaptığı aramada 3 kilo 571 gram uyuşturucu hap, 1 kilo 376 gram eroin, 290 gram taş kokain, 182 gram esrar ele geçirdi. Adreste bulunan iki kişi gözaltına alındı

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Sancaktepe'de kavga yaşandığı ihbarı üzerine bir eve giden polis, yoğun uyuşturucu madde kokusunu fark edince evde yaptığı aramada 3 kilo 571 gram uyuşturucu hap, 1 kilo 376 gram eroin, 290 gram taş kokain ve 182 gram esrar ele geçirdi.

Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 5 Aralık'ta saat 05.00 sıralarında Eyüpsultan Mahallesi'nde bulunan bir adreste kavga yaşandığı ihbarı üzerine olay yerine gitti.

Evde yoğun uyuşturucu madde kokusu bulunduğunu fark eden polis, adreste arama yaptı. Yapılan aramada 3 kilo 571 gram ağırlığında toplamda 11 bin 63 uyuşturucu hap, 5 kilo 903 gram skunk, 1 kilo 376 gram eroin, 290 gram taş kokain, 182 gram esrar ve hassas terazi ele geçirildi.

Evde bulunan Fatih K. (26) ve Gamze E. (27) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.
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06 Ara 2020 - 15:25 AA İstanbul- Asayiş

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