Esenyurt'ta ağabeyini silahla öldüren kişi tutuklandı
Esenyurt'ta tartıştığı ağabeyini silahla öldüren kişi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, 7 Aralık'ta, Üçevler Mahallesi'nde kız arkadaşıyla günlük kiralanan bir evde bulunan Serkan G.'nin yanına kardeşi Davut G. ile Metin A. geldi. İlerleyen saatlerde iki kardeş arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Olayın kavgaya dönüşmesi sonucu Davut G. (16), ruhsatsız tabancayla ağabeyi Serkan G.'yi (22) yüzünden vurdu.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk incelemede Serkan G.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Esenyurt İlçe Asayiş Büro Amirliğine bağlı ekipler, olay sırasında evde bulunan kişileri gözaltına aldı.
Yapılan sorgulamalar sonucunda suçunu itiraf eden Davut G., çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken, diğerleri serbest bırakıldı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.