Haberler Ankara Haberler Ankara
- 09 Ara 2020 - 09:10

Esenyurt'ta ağabeyini silahla öldüren kişi tutuklandı

Esenyurt'ta tartıştığı ağabeyini silahla öldüren kişi tutuklandı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
ABONE OL Google News Sayfamız

Alınan bilgiye göre, 7 Aralık'ta, Üçevler Mahallesi'nde kız arkadaşıyla günlük kiralanan bir evde bulunan Serkan G.'nin yanına kardeşi Davut G. ile Metin A. geldi. İlerleyen saatlerde iki kardeş arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Olayın kavgaya dönüşmesi sonucu Davut G. (16), ruhsatsız tabancayla ağabeyi Serkan G.'yi (22) yüzünden vurdu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk incelemede Serkan G.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Esenyurt İlçe Asayiş Büro Amirliğine bağlı ekipler, olay sırasında evde bulunan kişileri gözaltına aldı.

Yapılan sorgulamalar sonucunda suçunu itiraf eden Davut G., çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken, diğerleri serbest bırakıldı.
# esenyurt, kardeş, ruhsatsız tabanca, sağlık

09 Ara 2020 - 09:10 AA İstanbul- Asayiş

# ASAYİŞ İLE İLİŞKİLİ:
Uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 3 kişi gözaltına alındı mask
Uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 3 kişi gözaltına alındı
Kısıtlamanın bitimine dakikalar kala sokağa çıkıp ceza yediler mask
Kısıtlamanın bitimine dakikalar kala sokağa çıkıp ceza yediler
Kısıtlama saatinde sokağa çıkıp hırsızlık yaptı mask
Kısıtlama saatinde sokağa çıkıp hırsızlık yaptı
Konya'da kan donduran kadın cinayeti! Dört ay önce evlendiği eşini öldüren koca kendisini ihbar etti... mask
Konya'da kan donduran kadın cinayeti! Dört ay önce evlendiği eşini öldüren koca kendisini ihbar etti...
Eskişehir merkezli 4 ildeki FETÖ operasyonda 10 şüpheli yakalandı mask
Eskişehir merkezli 4 ildeki FETÖ operasyonda 10 şüpheli yakalandı
PTT şubesine silahlı soygun! Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi mask
PTT şubesine silahlı soygun! Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi
Otogarda 152 tüp kobra zehri ile yakalandı! mask
Otogarda 152 tüp kobra zehri ile yakalandı!
Sosyal medyada "iddaa kuponu" reklamı yapan şüphelilere 41 bin 189 lirasını kaptırdı mask
Sosyal medyada "iddaa kuponu" reklamı yapan şüphelilere 41 bin 189 lirasını kaptırdı
Son Dakika! Şehidin kanı yerde kalmadı! 17 terörist etkisiz hale getirildi mask
Son Dakika! Şehidin kanı yerde kalmadı! 17 terörist etkisiz hale getirildi
Mersin'de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı mask
Mersin'de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 3 kişi gözaltına alındı mask
Uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 3 kişi gözaltına alındı
Kısıtlamanın bitimine dakikalar kala sokağa çıkıp ceza yediler mask
Kısıtlamanın bitimine dakikalar kala sokağa çıkıp ceza yediler
Müge Anlı Tamamı Tek Parça 9 Aralık 2020 Çarşamba ATV Canlı İzle! mask
Müge Anlı Tamamı Tek Parça 9 Aralık 2020 Çarşamba ATV Canlı İzle!
Kısıtlama saatinde sokağa çıkıp hırsızlık yaptı mask
Kısıtlama saatinde sokağa çıkıp hırsızlık yaptı
Esenyurt'ta ağabeyini silahla öldüren kişi tutuklandı mask
Esenyurt'ta ağabeyini silahla öldüren kişi tutuklandı
Başkentte 14 katlı binada yangın paniği mask
Başkentte 14 katlı binada yangın paniği

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL