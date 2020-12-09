09 Ara 2020 - 09:12
Kısıtlama saatinde sokağa çıkıp hırsızlık yaptı
Bursa'da iş yerine giren hırsız arka mahallede yakalandı.
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Merkez Yıldırım ilçesi Çiçek Caddesi'nde bulunan bir lokantaya giren hırsız bilgisayarı alarak kaçtı.
Bu sırada devriye gezen ekipler, iş yerinin kapısının açık olduğunu fark ederek hırsızlıktan şüphelendi.
Bölgeye yoğunlaşan ekipler çevrede gezen bir kişiye izin belgesini soruldu. İzin belgesi olmayan kişinin bilgilerini kontrol eden ekipler, şahsın daha önceden hırsızlıktan sabıkasının olduğunu öğrendi.
İş yerinin kameralarını da inceleyen polis, şüphelinin lokantadan bilgisayar çaldığını tespit etti.
Şahıs yakalanarak gözaltına alındı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.