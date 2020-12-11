11 Ara 2020 - 09:09
Kuzey Marmara Otoyolu’nda yanan kamyon kullanılamaz hale geldi
Pendik Kuzey Marmara Otoyolu'nda seyir halindeyken yanan kamyon kullanılamaz hale geldi.
Pendik Kuzey Marmara Otoyolu'nda seyir halindeyken yanan kamyon kullanılamaz hale geldi.
Ankara istikametinde İlyas A.'nın kullandığı 41 AES 221 plakalı cıvata yüklü kamyon, Mecidiye Kavşağı mevkisinde henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.
Sürücü, aracını emniyet şeridine çekerek durumu bildirdi.
Olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü.
Yanan kamyon kullanılamaz hale geldi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.