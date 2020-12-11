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- 11 Ara 2020 - 09:09

Kuzey Marmara Otoyolu’nda yanan kamyon kullanılamaz hale geldi

Pendik Kuzey Marmara Otoyolu'nda seyir halindeyken yanan kamyon kullanılamaz hale geldi.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Pendik Kuzey Marmara Otoyolu'nda seyir halindeyken yanan kamyon kullanılamaz hale geldi.

Ankara istikametinde İlyas A.'nın kullandığı 41 AES 221 plakalı cıvata yüklü kamyon, Mecidiye Kavşağı mevkisinde henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.

Sürücü, aracını emniyet şeridine çekerek durumu bildirdi.

Olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü.

Yanan kamyon kullanılamaz hale geldi.
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11 Ara 2020 - 09:09 AA İstanbul- Asayiş

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