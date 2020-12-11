Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 11 Aralık 2020 Cuma ATV Canlı İzle! TIKLAYINIZ

Esra Erol uzun yıllardır olduğu gibi bu sezonda ATV ekranlarında yayın hayatına devam ediyor. Çapıcı olayları ekrana taşıyan program Türkiye’nin gündemini belirlemeye devam ediyor. Esra Erol ekrana getirdiği akıl almaz olaylar izleyenleri ekrana kilitliyor. Program hafta içi her gün Müge Anlı İle Tatlı Sert programından sonra saat 16.20’de ATV ekranlarında sevenleri ile buluşmaya devam ediyor.

Türkiye’nin en çok izlenen gündüz kuşağı programı Esra Erol’un sunumu ile ekrana geliyor. Türkiye’nin en güvenilir isimlerinden Esra Erol ve ekini programa konu olan olayları çözmek için titizlikle çalışıyor. Aldatılan ve kandırılan birçok insan çözümü Esra Erol’un programında arıyor. Binlerce mağdurun katıldığı programda kayıplar bulunuyor, yıllardır devam eden hasretler son buluyor. DNA testleri ile gerçekleri ortaya çıkaran Esra Erol evlatlarla aileleri buluşturmaya devam ediyor. Esra Erol hem programı ile hem de sosyal sorumluluk projeleri ile sık sık gündeme gelmeye devam ediyor.

Esra Erol 10 Aralıkta Neler Yaşandı?

Esra Erol’un reality programının dün ekrana gelen bölümünde yine akıl almaz olaylar seyirci ile buluştu. Birden fazla gündemin ekrana geldiği programda Kadriye ve Celal evliliği programa damga vurdu.

Esra Erol’un 10 aralık yayınında karısının temizlik takıntısı yüzünden programa katılan Hasan karısı Fatma’yı barışmaya ikna etmeye çalışıyor. Hasan’ın cimriliği ve eşi Fatma hanımın temizlik takıntısı ile sarsılan evlilikte sonucun ne olacağı merak edildi. Esra Erol’da 43 yıldır hasretlik çeken Kadriye hanım ve Celal Bey evleniyor. 43 yıl bekleyen çift sonunda nikah masasına oturacak. Programın dünkü gündemlerinden biri de Kübranur olmaya devam etti. Esra Erol Kübranur’un çocuğunu aramaya devam ediyor. Esra Erol’un aradığı kayıp isimlerden biri olan 19 yaşındaki Ümmü ile ilgili yeni gelişmelerinde ekrana geldiği 10 aralık programında Mehmet Bey de yıllar sonra çocukları ile yüzleşti.

Esra Erol 11 Aralık Gündemleri

Esra Erol’un bugün ekrana gelecek bölümünde Hasan ve Fatma’nın son kararı belli olacak. Ümmü ile ilgili yeni gelişmelerin de aktarılacağı program bugün saat 16.20’de ATV’de.