11 Ara 2020 - 09:18
Seyir halindeki tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
Araçta sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı.
Başkentte seyir halindeki tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Anadolu Bulvarı'ndan GİMAT istikametine giden Mert Samet Yurttaş'ın kullandığı 06 GD 6900 plakalı otomobil Ankara Halk Ekmek Fabrikası karşısında Ersin Kırımlı yönetimindeki 34 GM 6614 plakalı tıra arkadan çarptı.
Kaza sonrası araçta sıkışan Yurttaş, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından güçlükle kurtarıldı.
Yurttaş, 112 Acil Sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrasında ambulansla Ankara Şehir Hastanesine sevk edildi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.