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- 12 Ara 2020 - 23:09

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan yerli corona virüsü aşısı açıklaması

TBMM Genel Kurulu’nda, 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin maddelerinin görüşmeleri sürüyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca görüşmelere katılarak konuşma yaptı.

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TBMM Genel Kurulu’nda, 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin maddelerinin görüşmeleri sürüyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca görüşmelere katılarak konuşma yaptı.  Koca: "2020 yılının ilk 9 ayında yaklaşık 3 milyon vatandaşımızı kanser taramasından geçirdik"

Son 18 yılda 3 bin 605 sağlık tesisini tamamladık. Bu tesislerin 678'i hastane, 386'sı ek bina ve 102'si ağız ve diş sağlığı merkezidir.
# Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tbmm genel kurulu, 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi, aşı, Coronavirüs, sağlık

12 Ara 2020 - 23:09 - Siyaset

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