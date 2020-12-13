İstanbul'da 877 bronz sikke ele geçirildi
İstanbul'da jandarmanın düzenlediği tarihi eser operasyonunda, 877 bronz sikke ele geçirilirken 1 kişi gözaltına alındı.
İstanbul'da jandarmanın düzenlediği tarihi eser operasyonunda, 877 bronz sikke ele geçirilirken 1 kişi gözaltına alındı.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ümraniye'de E.A.'nın elinde bulundurduğu tarihi eserleri piyasaya sürmeye çalıştığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Şüphelinin iş yerini takibe alan jandarma, düzenlediği baskında E.A.'yı elinde çantayla kaçmaya çalışırken yakaladı.
Çantada ve iş yerinde yapılan aramada 877 bronz sikke ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki ifadesinde, sikkeleri arsasını alan kişilerin verdiğini, paraya ihtiyacı olduğu için satmaya çalıştığını, bu alışverişten zararlı çıktığını anlattığı öğrenildi.
Operasyonda ele geçirilen sikkeler, İstanbul Arkeoloji Müzelerine teslim edildi.
Sikkelerin, Helenistik Dönem'e ait olduğu, Pontus Bölgesi'nin çeşitli kentlerinde basıldığı ve toplu buluntu niteliği taşıdıkları belirtildi.
Gözaltına alınan şüpheli E.A.'nın jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.