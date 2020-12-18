Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 18 Aralık 2020 Cuma ATV Canlı İzle! TIKLAYINIZ

ATV ekranlarının reyting rekortmeni gündüz kuşağı programı Esra Erol akıl almaz olayları ekrana taşımaya devam ediyor. Sevilen programda birbirinden çarpıcı olaylar ekrana taşınıyor. Ele alınan olaylarla Türkiye’nin gündemini belirleyen program ilgi ile izleniyor. Müge Anlı İle Tatlı Sert programından sonra ekrana gelen reality programda her gün birbirinden çarpıcı konu ve olaylar ekrana geliyor. Esra Erol hafta içi her gün saat 16.20’de ATV ekranlarında sevenleri ile buluşmaya devam ediyor.

Türkiye’nin en güvenilir isimlerinden Esra Erol’un sunumu ile ekrana gelen reality programda birçok farklı gündem ele alınıyor. Mağdurların başvurduğu ve yaşadıklarını anlattığı programda Esra Erol ve ekibi kişilere yardım etmek ve olayların arkasında yatan gerçekleri ortaya çıkarmak için titizlikle çalışıyor. Uzun yıllardır yayın hayatına devam eden programa aldatılan, şiddet gören, ailesini arayan birçok kişi başvuruda bulunuyor. Aile içi meselelerden, dolandırıcılık olaylarına, ailelerin kavuşmasından şüpheli kayıp olaylarına birçok farklı gündemin ekrana geldiği programda yaşanacaklar merakla bekleniyor. Esra Erol programı ile olduğu gibi sosyal sorumluluk projeler ile de mağdurlara destek olmaya devam ediyor.

Esra Erol 17 Aralık Programında Neler Oldu?

Esra Erol dün ekrana gelen bölümünde yine birbirinden çarpıcı olayları ekrana taşıdı. 17 Aralık programına bebeğini satan Emine Çaylı damgasını vurdu. Kendisinden 41 yaş büyük Adnan Hoca ile kaçan Merve Nur’un da bulunduğu 17 Aralık programı ilgi ile takip edildi.

Esra Erol’un 17 Aralık programında Emine Çaylı’nın yeni doğan bebeğini satması gündeme bomba gibi düştü. İki arkadaştan çocuğu olan Emine Çaylı’nın çocuklardan birini satması izleyenleri şaşırttı. Konu ile ilgili ayrıntılar canlı yayında konuşuldu. Esra Erol günlerdir aranan Merve Nur’u bulmayı başardı. Kendisinden 41 yaş büyük Adnan Hoca ile kaçan Merve Nur canlı yayında annesi ile karşı karşıya gelecek. Genç kızın konu ile ilgili açıklamaları şaşkınlık yarattı.

Esra Erol 18 Aralık Gündemleri Neler?

Esra Erol dün ele alınan gündemlerin ayrıntıları ve yeni konular ile bugün ekrana gelecek. Program çarpıcı olayların ekrana geleceği yeni bölümü ile saat 16.20’de ATV’de.