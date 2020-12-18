Haberler Ankara Haberler Ankara
- 18 Ara 2020 - 12:57

Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 18 Aralık 2020 Cuma ATV Canlı İzle!

Esra Erol 18 Aralık 2020 canlı izle, Esra Erol son bölüm izle sorgularına karşılık sizler için hazırladığımız Esra Erol’da makalesine göz gezdirebilirsiniz. Makalemiz üzerinden tüm detayları eksiksiz bir şekilde görebilir, Esra Erol 18 Aralık 2020 tarihli yayını canlı izleyebilir, son bölümü de görebilirsiniz. Tüm detaylar için haberimizin devamına, link ve videolara göz atmanızı öneriyoruz. İşte Esra Erol 18 Aralık son bölüm… Neler oldu? Olaylar neler?

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
ABONE OL Google News Sayfamız

Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 18 Aralık 2020 Cuma ATV Canlı İzle! TIKLAYINIZ

ATV ekranlarının reyting rekortmeni gündüz kuşağı programı Esra Erol akıl almaz olayları ekrana taşımaya devam ediyor. Sevilen programda birbirinden çarpıcı olaylar ekrana taşınıyor. Ele alınan olaylarla Türkiye’nin gündemini belirleyen program ilgi ile izleniyor. Müge Anlı İle Tatlı Sert programından sonra ekrana gelen reality programda her gün birbirinden çarpıcı konu ve olaylar ekrana geliyor. Esra Erol hafta içi her gün saat 16.20’de ATV ekranlarında sevenleri ile buluşmaya devam ediyor.

Türkiye’nin en güvenilir isimlerinden Esra Erol’un sunumu ile ekrana gelen reality programda birçok farklı gündem ele alınıyor. Mağdurların başvurduğu ve yaşadıklarını anlattığı programda Esra Erol ve ekibi kişilere yardım etmek ve olayların arkasında yatan gerçekleri ortaya çıkarmak için titizlikle çalışıyor. Uzun yıllardır yayın hayatına devam eden programa aldatılan, şiddet gören, ailesini arayan birçok kişi başvuruda bulunuyor. Aile içi meselelerden, dolandırıcılık olaylarına, ailelerin kavuşmasından şüpheli kayıp olaylarına birçok farklı gündemin ekrana geldiği programda yaşanacaklar merakla bekleniyor. Esra Erol programı ile olduğu gibi sosyal sorumluluk projeler ile de mağdurlara destek olmaya devam ediyor.

Esra Erol 17 Aralık Programında Neler Oldu?

Esra Erol dün ekrana gelen bölümünde yine birbirinden çarpıcı olayları ekrana taşıdı. 17 Aralık programına bebeğini satan Emine Çaylı damgasını vurdu. Kendisinden 41 yaş büyük Adnan Hoca ile kaçan Merve Nur’un da bulunduğu 17 Aralık programı ilgi ile takip edildi.

Esra Erol’un 17 Aralık programında Emine Çaylı’nın yeni doğan bebeğini satması gündeme bomba gibi düştü. İki arkadaştan çocuğu olan Emine Çaylı’nın çocuklardan birini satması izleyenleri şaşırttı. Konu ile ilgili ayrıntılar canlı yayında konuşuldu. Esra Erol günlerdir aranan Merve Nur’u bulmayı başardı. Kendisinden 41 yaş büyük Adnan Hoca ile kaçan Merve Nur canlı yayında annesi ile karşı karşıya gelecek. Genç kızın konu ile ilgili açıklamaları şaşkınlık yarattı.

Esra Erol 18 Aralık Gündemleri Neler?

Esra Erol dün ele alınan gündemlerin ayrıntıları ve yeni konular ile bugün ekrana gelecek. Program çarpıcı olayların ekrana geleceği yeni bölümü ile saat 16.20’de ATV’de.

# esra erol, atv, ATV canlı, cuma, esra erol canlı izle, esra erol bugün yaşananlar, esra erol programı, esra erol son bölüm izle youtube, atv esra erol bugünkü programı izle canlı, esra erol instagram, esra erol youtube, esra erol hangi kanalda, esra erol son bölüm full izle hd, esra erola nasil katılabilirim, esra erola nasıl başvurulur, esra erol ne zaman başlıyor 2020, esra erol neden yayını kesti, esra erol nereden giyiniyor, esra erol neden canlı yayın yapmıyor, esra erol 17 aralık 2020, yeni, türkiye, yardım, genç, destek, reyting

18 Ara 2020 - 12:57 - Dizi Fragmanları

# ESRA EROL HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 17 Aralık 2020 Perşembe ATV Canlı İzle! mask
Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 17 Aralık 2020 Perşembe ATV Canlı İzle!
Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 16 Aralık 2020 Çarşamba ATV Canlı İzle! mask
Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 16 Aralık 2020 Çarşamba ATV Canlı İzle!
Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 15 Aralık 2020 Salı ATV Canlı İzle! mask
Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 15 Aralık 2020 Salı ATV Canlı İzle!
Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 14 Aralık 2020 Pazartesi ATV Canlı İzle! mask
Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 14 Aralık 2020 Pazartesi ATV Canlı İzle!
Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 11 Aralık 2020 Cuma ATV Canlı İzle! mask
Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 11 Aralık 2020 Cuma ATV Canlı İzle!
Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 10 Aralık 2020 Perşembe ATV Canlı İzle! mask
Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 10 Aralık 2020 Perşembe ATV Canlı İzle!
Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 9 Aralık 2020 Çarşamba ATV Canlı İzle! mask
Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 9 Aralık 2020 Çarşamba ATV Canlı İzle!
Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 4 Aralık 2020 Cuma ATV Canlı İzle! mask
Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 4 Aralık 2020 Cuma ATV Canlı İzle!
Esra Erol’da Şok Olay! Karısından 18 Yaşındaki Kızla Birlikte Olmak İçin İzin İstedi! Karısı Onay Verdi, 5 Çocuk Ortada Kaldı! mask
Esra Erol’da Şok Olay! Karısından 18 Yaşındaki Kızla Birlikte Olmak İçin İzin İstedi! Karısı Onay Verdi, 5 Çocuk Ortada Kaldı!
Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 3 Aralık 2020 Perşembe ATV Canlı İzle! mask
Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 3 Aralık 2020 Perşembe ATV Canlı İzle!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Acil servis çalışanları "asılsız ihbarlardan" dertli mask
Acil servis çalışanları "asılsız ihbarlardan" dertli
Hz. Mevlana, vuslatın 747. yıl dönümünde Saraybosna'da anıldı mask
Hz. Mevlana, vuslatın 747. yıl dönümünde Saraybosna'da anıldı
Beylikdüzü'nde tırın kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı mask
Beylikdüzü'nde tırın kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı
Sol Yanım Dizisi 5. Bölüm Fragmanı Yayınlandı! Kaosu Gözler Önüne Serdi: Fragmanı İzleyen Sabredemiyor! Bu Nasıl Mümkün Olabilir? mask
Sol Yanım Dizisi 5. Bölüm Fragmanı Yayınlandı! Kaosu Gözler Önüne Serdi: Fragmanı İzleyen Sabredemiyor! Bu Nasıl Mümkün Olabilir?
Alev Alev Dizisi 8. Bölüm Fragmanı Yayınlandı! Dizide Tansiyon Giderek Yükseliyor! Dayak Sonrası Ömer Ortalığı… mask
Alev Alev Dizisi 8. Bölüm Fragmanı Yayınlandı! Dizide Tansiyon Giderek Yükseliyor! Dayak Sonrası Ömer Ortalığı…
Amasya'da narkotik köpeği "Gece", otomobil kapısına gizlenmiş uyuşturucuyu buldu mask
Amasya'da narkotik köpeği "Gece", otomobil kapısına gizlenmiş uyuşturucuyu buldu

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL