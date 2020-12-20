Denizli'de ikinci kattan düşen kadın yaralandı
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, iki katlı binanın ikinci katındaki pencereden düşen kadın yaralandı
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, iki katlı binanın ikinci katındaki pencereden düşen kadın yaralandı.
Atalar Mahallesi'nde iki katlı binanın günlük kiralanan ikinci katında kalan İran uyruklu G.K. (51) henüz belirlenemeyen bir nedenle pencereden düştü.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Denizli Devlet Hastanesine kaldırılan G.K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Olay yerinde inceleme yapan emniyet ekipleri, kadının birlikte kaldığı kişilerin ifadesini aldı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.