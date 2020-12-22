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- 22 Ara 2020 - 19:56

Baraj 20. Bölüm Fragmanı: Nazlı Artık Sahnede! İntikam Planını İlmik İlmik İşliyor!

Dizide kaos ortamının devam edeceği sinyalleri fragmanda kendini gösterirken, izleyiciler şimdiden yeni bölümün heyecanını iliklerine kadar hissetmeye başladı...

Emirhan Yılmaz
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Baraj 20. Bölüm Fragmanı: Nazlı Artık Sahnede! İntikam Planını İlmik İlmik İşliyor! ... FOX TV ekranlarında izleyicileri ile buluşan Baraj dizisi 20. bölüm fragmanı yayınlandı! Yayınlanan fragmanda olayların ardı arkasının kesilmediği gözlenirken, pek çok sorunun yanıtlanmasını bekleyen izleyiciler daha büyük sorunlar, olaylar ve belirsizliklerin arasına düştü. Dizide kaos ortamının devam edeceği sinyalleri fragmanda kendini gösterirken, izleyiciler şimdiden yeni bölümün heyecanını iliklerine kadar hissetmeye başladı.

Nazlı’nın sahip olduğu varlık yeni bölümün ilgi konusu olurken, bir yandan Nazlı’nın ilk intikamı kimden alacağı sorusu da yeni bölümde yanıt bulacak. Topun ağzındaki isim Nehir’in olanları hak edip etmediği izleyiciler arasında tartışılırken, yeni bölümün hareketliliği bu tartışmaları akıllardan bırakmayı başaracak.

Baraj 20. Bölüm Fragmanı >>> İZLE

Nazım ile Bahar’ın evlenme kararı Hakan ve Nehir gelen şok karar karşısında resmen şaşkınlığa uğrar. Nehir duyduğu şoku atlatamadan Nazlı’nın kendisine komşu olması ise ne yapacağını şaşırır. Nazlı planını ilmik ilmik sahneye koyarken, tedirginliği süren Tarık’ın patlaması da yeni bölüme damgasını vurmayı başaracak.

Aşk ve ihanetle birlikte intikamın da giderek dizinin gidişatını ele geçirmeye başladığı Baraj dizisinde ipler giderek kopmaya başladı. Başrollerinde Biran Damla Yılmaz, Feyyaz Duman, Burak Yoruk, Tuna Orhan ve Sumru Yavrucuk gibi isimlerin yer aldığı dizinin yapımcılığını Med Yapım üstleniyor. Dizinin 29 Aralık Salı günü yayınlanacak olan bölümüne ilişkin fragmanı bile heyecanın dozunu artırmayı başarırken, yeni bölüm için geri sayım çoktan başladı.

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22 Ara 2020 - 19:56 - Dizi Fragmanları

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Baraj 20. Bölüm Fragmanı: Nazlı Artık Sahnede! İntikam Planını İlmik İlmik İşliyor! mask
Baraj 20. Bölüm Fragmanı: Nazlı Artık Sahnede! İntikam Planını İlmik İlmik İşliyor!
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