Bursa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, iki otomobilin çarpıştığı kazada 1'i ağır 5 kişi yaralandı. Ahmet Türkel Çevreyolu İsaören Kavşağı'nda, Kemalettin Ayaz id...
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, iki otomobilin çarpıştığı kazada 1'i ağır 5 kişi yaralandı.
Ahmet Türkel Çevreyolu İsaören Kavşağı'nda, Kemalettin Ayaz idaresindeki 16 P 7217 plakalı otomobil ile Hüseyin Yiğit'in kullandığı 35 PFC 23 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Halime Ayaz (21), Münevver Yiğit (59) ve Aybüke Yiğit (23) yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Tedavi altına yaralılardan Münevver Yiğit'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.