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- 27 Ara 2020 - 20:05

Bursa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, iki otomobilin çarpıştığı kazada 1'i ağır 5 kişi yaralandı. Ahmet Türkel Çevreyolu İsaören Kavşağı'nda, Kemalettin Ayaz id...

Elif Duman
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde, iki otomobilin çarpıştığı kazada 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Ahmet Türkel Çevreyolu İsaören Kavşağı'nda, Kemalettin Ayaz idaresindeki 16 P 7217 plakalı otomobil ile Hüseyin Yiğit'in kullandığı 35 PFC 23 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Halime Ayaz (21), Münevver Yiğit (59) ve Aybüke Yiğit (23) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına yaralılardan Münevver Yiğit'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
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27 Ara 2020 - 20:05 AA Bursa- Asayiş

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