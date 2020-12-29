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- 29 Ara 2020 - 12:47

Exxen’in yeni dizisi “Hükümsüz”den ilk fragman geldi!

Exxen dizilerinin heyecanı şimdiden ortalığı kasıp kavuruyor! Yayın hayatına girmek için geri sayımı başlanan Exxen’de yayınlanan fragmanı ile “Hükümsüz” büyük yankı uyandırdı.

Samet Yılmaz
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Exxen dizilerinin heyecanı şimdiden ortalığı kasıp kavuruyor! Yayın hayatına girmek için geri sayımı başlanan Exxen’de yayınlanan fragmanı ile “Hükümsüz” büyük yankı uyandırdı. Yapım aşamasında hakkında çıkan haberler ile gündeme düşmeyi başaran ve Nurgül Yeşilçay’ın kadrodan çıktığı bildirilen dizisi yayınlanan fragmanı ile adından söz ettirmeyi şimdiden başardı.

1 Ocak 2021 tarihinden yayın hayatına başlayacak olan Exxen platformunda izleyici ile buluşacak olan dizinin zengin oyuncu kadrosu, fragmana ilk bakışta dikkatleri çekmeyi başardı. Burçin Terzioğlu, Hande Doğandemir, İsmail Hacıoğlu ve Alican Yücesoy gibi usta isimlerin yer aldığı dizinin “Engellenebilir her ölüm cinayettir.” sloganı ağızlara resmen pelesenk oldu.

Hükümsüz dizisinin konusu “Kadına Şiddet” olarak belirtilirken, dizinin gerçek olaylardan uyarlanan suç / polisiye türünde çekildiği öğrenildi. Yönetmen koltuğunda oturan Ömer Faruk Sorak ismi şimdiden çok ses getirdi. Sorak hatırlanacağı üzere Vizontele, G.O.R.A, Aşk Tesadüfleri Sever ve Yahşi Batı gibi filmler ile tanınırlığını artırmıştı.

Dizinin başrolleri tanıtılırken, alt oyuncu kadrosu ile ilgili herhangi bir detay paylaşılmadı. Dizinin fragmanında Burçin Terzioğlu’nun vurulması kafaları karıştırırdı. Daha dizi başlamadan başrol ölür mü sesleri yükselirken, nefes kesen fragmanın son ölümü ise şimdiden hafızalara kazındı. “Engellenebilir her ölüm cinayettir.” yazısı ekranda gösterilirken kadın ayakkabılarının dizilerek oluşturulan arka plan görüntüsü dizinin yayın tarihi için şimdiden heyecanlandırdı. Dizinin yayın tarihi ile ilgili henüz bir açıklama yapılmazken, Exxen’in 1 Ocak 2021’de yayına girmesi ile gözler Hükümsüz dizisini de platformda arayacak.

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29 Ara 2020 - 12:47 - Gündem

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