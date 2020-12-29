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- 29 Ara 2020 - 13:06

Esenyurt'ta bir parkta terk edilmiş bebek bulundu

Esenyurt'ta bir parka bırakılan yeni doğmuş bebek, hastaneye kaldırıldı.

Elif Duman
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Esenyurt'ta bir parka bırakılan yeni doğmuş bebek, hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, İstiklal Mahallesi Hürriyet Caddesi'ndeki parkta yürüyüş yapan vatandaşlar ve kafe çalışanları, yerde bir paket gördü. Paketin içinde bebek olduğunu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yeni doğduğu belirtilen erkek bebek, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesi sürüyor.
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29 Ara 2020 - 13:06 AA İstanbul- Asayiş

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