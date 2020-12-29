29 Ara 2020 - 13:06
Esenyurt'ta bir parkta terk edilmiş bebek bulundu
Esenyurt'ta bir parka bırakılan yeni doğmuş bebek, hastaneye kaldırıldı.
Esenyurt'ta bir parka bırakılan yeni doğmuş bebek, hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, İstiklal Mahallesi Hürriyet Caddesi'ndeki parkta yürüyüş yapan vatandaşlar ve kafe çalışanları, yerde bir paket gördü. Paketin içinde bebek olduğunu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yeni doğduğu belirtilen erkek bebek, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesi sürüyor.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.