Esenyurt'ta kızını bıçakla yaralayan baba gözaltına alındı

Esenyurt'ta, babasının bıçakla yaraladığı kadın hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Battal Gazi Mahallesi 316. Sokak'ta yaşayan 40 yaşındaki Dilek D., evine gelen babası M.K. ile henüz bilinmeyen nedenle tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine baba M.K, kızına bıçakla saldırarak yaraladı.

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptıkları ilk müdahalenin ardından Dilek D., hastaneye kaldırıldı.

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bu sırada evde bulunan baba M.K'yı gözaltına aldı.

Soruşturma sürüyor.