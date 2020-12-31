Esenyurt'ta kızını bıçakla yaralayan baba gözaltına alındı
Esenyurt'ta, babasının bıçakla yaraladığı kadın hastaneye kaldırıldı.
Esenyurt'ta, babasının bıçakla yaraladığı kadın hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, Battal Gazi Mahallesi 316. Sokak'ta yaşayan 40 yaşındaki Dilek D., evine gelen babası M.K. ile henüz bilinmeyen nedenle tartıştı.
Tartışmanın büyümesi üzerine baba M.K, kızına bıçakla saldırarak yaraladı.
Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptıkları ilk müdahalenin ardından Dilek D., hastaneye kaldırıldı.
Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bu sırada evde bulunan baba M.K'yı gözaltına aldı.
Soruşturma sürüyor.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.