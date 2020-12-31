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- 31 Ara 2020 - 16:04

Esenyurt'ta kızını bıçakla yaralayan baba gözaltına alındı

Esenyurt'ta, babasının bıçakla yaraladığı kadın hastaneye kaldırıldı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Esenyurt'ta, babasının bıçakla yaraladığı kadın hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Battal Gazi Mahallesi 316. Sokak'ta yaşayan 40 yaşındaki Dilek D., evine gelen babası M.K. ile henüz bilinmeyen nedenle tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine baba M.K, kızına bıçakla saldırarak yaraladı.

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptıkları ilk müdahalenin ardından Dilek D., hastaneye kaldırıldı.

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bu sırada evde bulunan baba M.K'yı gözaltına aldı.

Soruşturma sürüyor.
# bıçakla yaralama, esenyurt, sağlık, baba, polis

31 Ara 2020 - 16:04 AA İstanbul- Asayiş

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