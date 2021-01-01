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- 01 Oca 2021 - 12:58

Sakarya'da 5 metre yükseklikten devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı

Sakarya'nın Hendek ilçesinde, 5 metre yükseklikten devrilen tomruk yüklü kamyonun sürücüsü yaralandı.

Elif Duman
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Sakarya'nın Hendek ilçesinde, 5 metre yükseklikten devrilen tomruk yüklü kamyonun sürücüsü yaralandı.

Esat Aydınlı yönetimindeki 54 YC 009 plakalı tomruk yüklü kamyon, Bayraktepe mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 5 metrelik istinat duvarından bir tesisin bahçesine devrildi.

Kamyonun kasasından savrulan tomruklardan bazıları tesiste bulunan araca çarparken sürücü kamyonda sıkıştı.

Olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince kurtarılan sürücü Aydınlı, sağlık görevlilerince Hendek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan kaza anı, vatandaş kamerasına yansıdı. Görüntülerde kamyonun hızla yokuştan inmesi ve devrilmesi yer alıyor.
# kamyon, kaza, sakarya, jandarma, sağlık

01 Oca 2021 - 12:58 AA Sakarya- Asayiş

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