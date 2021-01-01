Sakarya'da 5 metre yükseklikten devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı
Sakarya'nın Hendek ilçesinde, 5 metre yükseklikten devrilen tomruk yüklü kamyonun sürücüsü yaralandı.
Sakarya'nın Hendek ilçesinde, 5 metre yükseklikten devrilen tomruk yüklü kamyonun sürücüsü yaralandı.
Esat Aydınlı yönetimindeki 54 YC 009 plakalı tomruk yüklü kamyon, Bayraktepe mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 5 metrelik istinat duvarından bir tesisin bahçesine devrildi.
Kamyonun kasasından savrulan tomruklardan bazıları tesiste bulunan araca çarparken sürücü kamyonda sıkıştı.
Olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince kurtarılan sürücü Aydınlı, sağlık görevlilerince Hendek Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Öte yandan kaza anı, vatandaş kamerasına yansıdı. Görüntülerde kamyonun hızla yokuştan inmesi ve devrilmesi yer alıyor.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.