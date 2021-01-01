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- 01 Oca 2021 - 16:55

Bursa'da yılbaşı gecesi gerçekleştirilen kumar baskını kamerada

Bursa'da yılbaşı gecesi ruhsatsız bir kahvehanede kumar oynayan kişiler polis ekiplerince suçüstü yakalandı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Bursa'da yılbaşı gecesi ruhsatsız bir kahvehanede kumar oynayan kişiler polis ekiplerince suçüstü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Yıldırım ilçesi Güllük Mahallesi'ndeki ruhsatsız ve isimsiz bir kahvehanede kumar oynandığı bilgisine ulaştı.

Bunun üzerine gece 01.30 sularında müşteri gibi adrese giren ekipler, içeride bulunan kişileri suçüstü yakaladı.

Polis ekiplerinin masalarda kumar oynayan kişileri yakaladığı anlar kameralarca kaydedildi.

Ekipler kahvehane işletmecisi K.Ö'nün de aralarında bulunduğu 14 kişiye Kovid-19 tedbirlerine uymamaktan toplam 44 bin 100 lira ceza kesti.

Polis kumar oynadığı belirlenen bu kişilerden 4'üne ise ayrıca 4 bin 900 lira para cezası uyguladı.

Yıldırım Belediyesi zabıta ekiplerince kahvehane boşaltıldı.
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01 Oca 2021 - 16:55 AA Bursa- Asayiş

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