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- 03 Oca 2021 - 19:13

MasterChef Tek Parça 3 Ocak 2021 Pazar Final Gecesi

TV8 ekranlarının reyting rekortmeni yarışması MasterChef Türkiye heyecan dolu bir sezonu geride bırakmak üzere. Sevilen programda büyük finale sayılı gün kaldı. Programın sıkı takipçileri bu sezon birinci olacak ismi merakla bekliyor. Program final bölümü ile 3 Ocak Pazar akşamı ekrana gelecek.

Enver Yılmaz
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Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu’nu  jüri üyeliğini yaptığı MasterChef Türkiye programının beklenen büyük finali geldi çattı. Bu akşam ve yarın akşam ekrana gelecek final oyunlarında programın bu seneki finalistleri Barbaros ve Serhat kıyasıya mücadele edecek.

MasterChef Finali 2 Gün Sürecek

MasterChef Türkiye yarışmasında bu sezon ilk defa finalistler 2 gün boyunca yarışacaklar. Her sene tek gece olan büyük final 2020 sezonunda ise 2 gün sürecek. Final yarışmasında ilk aşama 2 Ocak günü yani bu akşam ekrana gelecek. Birincinin belli olacağı büyük final ise 3 Ocak Pazar akşamı ekrana gelecek. Birinci olacak ismin merakla beklendiği yarışmada 2 gün boyunca finalistler yaratıcılık oyunları ile karşı karşıya gelecek.

MasterChef Türkiye yarışmasının bu akşam ekrana gelecek ilk final yarışmasında Serhat ve Barbaros 3 turda karşı karşıya gelecekler. Finalistler bu akşam yayınlanacak bölümde 3 defa tezgah başına geçecek ve yaratıcılıklarını yarıştıracaklar. İlk turda sadece 4 temel malzeme ile ana yemek hazırlanacak, 2. turda ise yarışmacılar programa katılırken hazırladıkları yemekleri yeniden hazırlayacaklar. 2 Ocak gününün son turunda ise yarışmacılar hayatlarını değiştiren yemeği hazırlayacak. Yarışmacıların bu akşam ekrana gelecek bölümden alacakları puanlar şimdiden merak konusu olmaya başladı.

3 Ocak 2020 MasterChef Şampiyonu Belli Olacak

MasterChef Türkiye programının ilk final oyunları bu akşam ekrana geldikten sonra yarışmacıların aldıkları puanlar pazar günü oynanacak büyük final oyunu puanlarına eklenecek. Heyecanla takip edilen programda 2020 sezonunun birincisi 3 Ocak Pazar akşamı belli olacak. Serhat ve Barbaros’un kendi menülerini çıkaracakları ve imza yemeklerini hazırlayacakları 3 Ocak bölümü şimdiden merakla bekleniyor. Yarışmanın birincisinin belli olacağı büyük final oyunları 3 Ocak Pazar akşamı saat 20.00’da ekrana gelecek.

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03 Oca 2021 - 19:13 Ankara- Yaşam

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