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- 04 Oca 2021 - 11:29

Seda Sayan ile Gelinim Mutfakta Tek Parça 4 Ocak 2021 Pazartesi Kanal D Full izle! Çeyrek Altını Kim Kazandı Puan Durumu

Üçüncü sezonu ile Kanal D ekranlarında yayınlanmaya devam eden Gelinim Mutfakta programında bu hafta sunucu değişikliği yaşanacak. Bir süredir Onur Büyüktopçu’nun sunumu ile ekrana gelen başarılı program 4 ocak itibari ile Seda Sayan’ın sunumu ile yayınlanacak. Reyting rekortmeni program hafta içi her gün saat 13.15’te ekrana gelmeye devam edecek.

Enver Yılmaz
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Seda Sayan’ın sunumu ile ekrana gelmeye devam edecek olan Gelinim Mutfakta programında her hafta birbirinden iddialı 4 gelin mutfaktaki hünerlerini sergileyecek. Kaynanalardan ve Seda Sayan’dan en yüksek puanları almaya çalışacak gelinlerden günün birincisi çeyrek altın kazanırken haftanın birincisi ise 5 altın bileziğin sahibi olacak.

Gelinim Mutfakta 1 Ocak 2021 Haftanın Birincisi Kim Oldu, Elenen Yarışmacı Kim?

Kanal D ekranlarının sevilen yemek yarışması Gelinim Mutfakta rekabet dolu bir haftayı daha geride bıraktı. 122. hafta ile ekrana gelen programda geçen hafta elenen ismin kim olduğu ise merak konusu oldu. Hafta boyunca kıyasıya rekabet eden gelinlerde 5 altın bileziğin sahibi olan isim de programın sıkı takipçileri tarafından araştırılmaya devam ediyor.

Onur Büyüktopçu’nun sunumu ile son kez 1 Ocak Cuma günü ekrana gelen Gelinim Mutfakta yarışmasının geçen haftaki finalinde heyecan dolu anlar yaşandı. Hafta boyunca gösterdiği performansla diğer yarışmacıların gerisinde kalan Şeyma programa veda etti. Haftanın son günü de Onur Büyüktopçu’dan 1 puan alan yeni yarışmacı programdan ayrılırken Aysun ise haftanın birincisi oldu. Toplam 74 puan alan Aysun bir haftayı daha birincilikle kapattı.

Seda Sayan İle Gelinim Mutfakta 4 Ocak Birincisi Kim Oldu, Puan Durumu Belli Mi?

Gelinim Mutfakta programı yeni sunucusu Seda Sayan ile bugün yeni haftaya başlıyor. Programda geçen hafta elenen Şeyma’nın yerine gelecek yarışmacının kim olduğu ve ilk gün puan durumu ise merak edildi.

Gelinim Mutfakta programında 4 ocak günü puan durumu henüz belli olmadı. Seda Sayan’ın sunumu ile bugün ekrana gelecek olan program saat 13.15’te yayınlanacak. Eğlence dolu bölüm ekrana geldikten sonra güncel puan durumunu haberimizden öğrenebilirsiniz.

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04 Oca 2021 - 11:29 Ankara- Yaşam

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