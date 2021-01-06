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- 06 Oca 2021 - 09:20

Demet ve Alişan ile Sabah Sabah 6 Ocak 2021 Canlı İzle! Bugünün Konukları Kim?

6 Ocak 2021 Çarşamba günü yeni bölümü ile ekranlara gelen Demet ve Alişan ile Sabah Sabah, yine bomba konukları ile herkesi yeni güne hazırlıyor.

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Demet ve Alişan ile Sabah Sabah 6 Ocak 2021 Canlı İzle! >>> TIKLAYINIZ

Bugünün Konukları Kim? Hafta içi her sabah 09:45’ten itibaren Star TV ekranlarında yayınlanan sevilen sabah programı Demet ve Alişan ile Sabah Sabah, yeni bölümü ile yine izleyicilere verimli bir sabah yaşatıyor. Demet Akalın ve Alişan sunumu ile en renkli konukların ağırlandığı programda izleyiciler, güne müzikle başlayarak enerjilerini tazeliyor. Birbirinden özel konuklar ile eğlenceli dakikaların yaşandığı programda, özel tarifler ve pratik bilgiler ile verimli dakikalar geçiriliyor.

Demet ve Alişan ile Sabah Sabah 6 Ocak Çarşamba Konukları Kim?

6 Ocak 2021 Çarşamba günü yeni bölümü ile ekranlara gelen Demet ve Alişan ile Sabah Sabah, yine bomba konukları ile herkesi yeni güne hazırlıyor. İki şarkıcı yakın arkadaşın konukları arasında Bilim Kurulu’ndan önemli bir isim yer alıyor. Dr. Afşin Emre’nin konuk olduğu programda bugün koronavirüs aşıları enine boyuna tartışılacak. Yeni şarkısı ile programa konuk olacak Deha Bilimlier, canlı performansı ile izleyicilere eğlenceli anlar yaşatacak.

Kayınvalideye gitmenin boşanma sebebi olup olmayacağının tartışmaya açılacağı programda, sunucular ile birlikte Uzman Klinik Psikolog Ezra Ezmeci, süreçle ilgili tecrübelerini paylaşacak. Sabah enerjisini yükselten, müziğe ve kahkahaya doyuran Demet ve Alişan ile Sabah Sabah bugünkü bölümü; yine dolu dolu bilgilerle sizi donatacak,  mutfakta hayat kurtaracak özel tarifler ve pratik bilgiler ile hayatınızı kolaylaştıracak özel yetenekler kazandıracak.

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06 Oca 2021 - 09:20 - Magazin

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