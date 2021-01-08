Demet ve Alişan ile Sabah Sabah 8 Ocak 2021 Canlı İzle! Bugünün Konukları Kim?

Demet ve Alişan ile Sabah Sabah 8 Ocak 2021 Canlı İzle TIKLAYINIZ

Star TV ekranlarında hafta içi her sabah izleyici ile buluşan Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programı, 8 Ocak Cuma bölümü ile güne enerjik başlamak isteyenlerin çağrısına yetişiyor. Hafta içi her sabah saatler 09:45’i gösterirken yayına başlayan program, renkli konukları ile herkesi yeni güne hazırlıyor. Eğlenceli, kıpır kıpır ve hoşsohbet bir programla haftanın son programını yayına hazırlayan ikili, birbirinden değerli konukları ile sağlıktan mutfağa, magazinden pratik bilgilere merak edilen pek çok konuya değinmeyi sürdürüyor.

Demet ve Alişan ile Sabah Sabah Bugünkü Konukları Kimler?

Demet Akalın ve Alişan ikilisi programın başladığı andan itibaren enerjileri ile izleyicileri yükseltirken, birbirinden güzel şarkılar ile müziğe herkesi doyuruyor. Özel konukları ile izleyicileri bilmedikleri pek çok konuda pratik bilgiler sunan program, haftanın son gününde yine özel konukları izleyici için seçiyor. Dr. Feridun Kunak ile sağlık ve güzellik konuşulurken, koronavirüse karşı evlerde alınabilecek önlemler masaya yatırılıyor. Güçlü sesi ve sevilen şarkıları ile Ferah Zeydan stüdyoyu şenlendirirken, verdiği kilolar ile ilgili de merak edilenleri izleyici ile paylaşacak. Mutfakta en güzel ve basit yemek tarifleri hazırlanmaya devam edecek ve bugün Zeynep Şensoy, yüz yogası ile güzelleşme ve kırışıklıkları önleme hakkında merak edilenleri izleyici ile paylaşacak.