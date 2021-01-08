Söylemezsem Olmaz Tamamı Tek Parça 8 Ocak 2021 Cuma Beyaz Tv Canlı izle TIKLAYINIZ

Beyaz TV ekranlarında izleyici ile buluşan sıra dışı program Söylemezsem Olmaz, hafta içi her gün 13:15’da ekranlarda izleyici ile buluşuyor. Kısa sürede magazin efsanesi haline gelen ve Bircan Bali’nin sunumu ile sık sık gündeme gelen programda, dobralığı ile ün salan Arto ve Seren Serengil, birlikte magazin gündemini değerlendiriyor. Söylemezsem Olmaz 8 Ocak Cuma günü haftanın son bölümünü izlemek için haberimizin detaylarından yararlanabilirsiniz.

Söylemezsem Olmaz Önceki Bölümde Ne Oldu, 7 Ocak Stüdyoda Neler Konuşuldu?

Seren Serengil dünkü bölümde çok sevdiğini ifade ettiği Demet Akalın ve Alişan tarafından yapılan programa öyle bir yorum yaptı ki, herkes şaştı kaldı. Star TV’de yayınlanan Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programını hedef alan Seren Serengil, ilginç yorumları ile şaşkınlık yarattı. Programın devamında Acun Ilıcalı’nın hayata geçirdiği Exxen platformuna söz geldi ve Hasan Can Kaya’nın programına konuk olan İrem Derici’nin çok konuşulan itirafları enine boyuna masaya yatırıldı.

Berk Oktay’ın yok dedirten Merve Şarapçıoğlu’ndan istekleri masaya yatırılırken, istekleri duyan herkes, “Bu kadarına da pes” dedi. Son olarak Survivor 2020’nin sevilen isimleri Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı aşkı konu olurken, Barış’ın Nisa’ya tam İstanbul’un göbeğinde gerçekleştirdiği evlilik teklifine değinildi. Nisan’nın cevabı ile ilgili tahminler ise dinlemeye değer.