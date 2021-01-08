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- 08 Oca 2021 - 21:43

Yeliz Yeşilmen’e hırsızlık şoku! 'Güvenimizi aldı sırtımızdan vurdu'

Oyuncu ve şarkıcı Yeliz Yeşilmen evinde hırsızlık yapıldığı iddiasıyla şikayetçi oldu Yeşilmen, güvenlik kamerası görüntülerini izledi. Yeşilmen, ardından çocuklarının bakıcısı Özbekistan uyruklu F.K. hakkında şikayetçi oldu.

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Oyuncu ve şarkıcı Yeliz Yeşilmen, çocuklarının bakıcısının evinde hırsızlık yaptığını iddia ederek, şikayette bulundu.

Bodrum ilçesinde yaşamını sürdüren Yeşilmen, evinin kapısının açılmaması üzerine, çocuklarının bakıcısını aradı. Bakıcının telefonu açmaması üzerine çilingir yardımıyla evine giren Yeşilmen, yedek anahtarın kapının arkasında olduğunu fark etti.

Daha sonra bazı ziynet eşyalarının ve pahalı kıyafetlerinin çalındığını fark eden Yeşilmen, güvenlik kamerası görüntülerini izledi. Yeşilmen, ardından çocuklarının bakıcısı Özbekistan uyruklu F.K. hakkında şikayetçi oldu.

Yeşilmen, gazetecilere, güvenlik kamera görüntülerinde, şüphelinin elindeki bavulla koşarak uzaklaştığının görüldüğünü söyledi.

Şüphelinin başkasını da mağdur etmesini istemediğini aktaran Yeşilmen, "İnsanlar evlerine aldıkları kişiler hakkında daha dikkatli olsunlar." dedi.

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08 Oca 2021 - 21:43 AA Muğla- Asayiş

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