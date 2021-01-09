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- 09 Oca 2021 - 13:20

İbo Show 9. Bölüm Full Canlı izle! İbo Show 9 Ocak 2021 2020 Tek Parça Youtube İzle

Bir dönemlerin fenomen programı İbrahim Tatlıses 9 yıl aranın ardından yeniden ekranlarda yerini almaya başladı. Yeni sezonda yeniden yayına başlayan İbo Show programı eski geniş izleyici kitlesine kısa sürede ulaştı.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri
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İbo Show Tamamı Tek Parça 9 Ocak 2021 STAR TV Canlı İzle! TIKLAYINIZ

Ünlü türkücünün başarılı sunumu ile ekrana gelen İbo Show programı cumartesi günleri saat 20.00’da yayınlanıyor. İbrahim Tatlıses’in sunumu ile birçok ünlü ismin konuk olduğu programda eğlence solu anlar yaşanıyor, müzik ziyafeti veriliyor.

İbo Show Programı 8. Bölümde Neler Oldu, Konuklar Kimdi?

Star TV ekranlarının sevilen programı İbo Show geçen hafta 8. bölümü ile ekrana geldi. Geçen hafta Yılbaşı özel programı ile ekrana gelen İbo Show’da eğlence dolu anlar yaşandı. Yılbaşı özel konuklarının da beğeni topladığı programda eğlence dolu anlar yaşandı.

Her bölümü ile izleyenlerin takdirini toplayan İbo Show programı geçen hafta Yılbaşı özel programı ile ekrana geldi. Yılbaşı özel programında Seda Sayan ve diva Bülent Ersoy programa konuk oldu. Birbirinden ünlü isimlerle eğlenceli sohbetlerin edildiği programda neşeli anlar yaşandı. İbrahim Tatlıses ve konuklarının müzik şöleni yaşattığı Yılbaşı özel programı ilgi ile izlendi.

İbo Show Programı 9. Bölüm Tanıtımı Yayınlandı Mı, Bu Hafta Kimler Konuk Olacak?

Yeni sezonda da ilgi ile takip edilen İbo Show programının yeni bölüm tanıtımının yayınlanıp yayınlanmadığı merak konusu oldu. Geniş bir izleyici kitlesine sahip olan programa bu hafta konuk olacak isimler de merakla bekleniyor.

Star TV ekranlarının başarılı eğlence programı İbo Show’un 9 ocak tanıtımı yayınlandı. Bu hafta programa konuk olacak isimler izleyenleri sevindirdi. İbrahim Tatlıses’in başarılı sunumu ile ekrana gelecek İbo Show programına bu hafta Zafer Algöz, Cem Yılmaz ve MFÖ konuk olacak. Her kitleden hayranı olan MFÖ’nün eğlenceli şarkılar seslendireceği programda Cem Yılmaz ve Zafer Algöz de eğlenceli sohbetleri ile renk katacak. İbo Show neşe dolu yeni bölümü ile bu akşam saat 20.00’da Star TV’de ekrana gelecek.

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09 Oca 2021 - 13:20 Ankara- Dizi Fragmanları

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