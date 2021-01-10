Beşiktaş Kulübü, Hatay'da yanan ormanlara fidan dikti
Asbaşkan Fatih Hakan Avşar: "Yanan ciğerlerimize merhem olmaya geldik"
Beşiktaş Kulübü yöneticileri, Hatay'ın Belen ilçesinde geçen yıl çıkan orman yangınında zarar gören alanlara fidan dikti. İssume Mahallesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Fatih Hakan Avşar, sadece spor kulübü olmadıklarını söyledi.
Beşiktaş'ın aynı zamanda büyük bir sivil toplum kuruluşu olduğunu belirten Avşar, "Bugün buraya yanan ciğerlerimize merhem olamaya geldik. Yardımlaşma kampanyası olsun, sivil toplum kuruluşuna düşen görev olsun, gerekli görevlerimizi yerine getirmeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.
Belen Belediye Başkanı İbrahim Gül de yangından sonra tüm spor kulüplerinin desteğini yanlarında hissettiklerini vurguladı. Konuşmaların ardından belirlenen alana 1903 fidan dikimi yapıldı.
Etkinliğe, Beşiktaş Genel Sekreteri Mesut Urgancılar ve yönetim kurulu üyeleri Fırat Fidan ile Hakan Daltaban da katıldı.Hatay'ın Belen ilçesinde 9 Ekim 2020'de çıkan, İskenderun ve Arsuz ilçelerinde de etkili olan orman yangını 10 Ekim'de kontrol altına alınmıştı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.