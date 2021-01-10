Haberler Ankara Haberler Ankara
- 10 Oca 2021 - 19:21

Beşiktaş Kulübü, Hatay'da yanan ormanlara fidan dikti

Asbaşkan Fatih Hakan Avşar: "Yanan ciğerlerimize merhem olmaya geldik"

+3
Büyütmek için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Beşiktaş Kulübü yöneticileri, Hatay'ın Belen ilçesinde geçen yıl çıkan orman yangınında zarar gören alanlara fidan dikti. İssume Mahallesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Fatih Hakan Avşar, sadece spor kulübü olmadıklarını söyledi.

Beşiktaş'ın aynı zamanda büyük bir sivil toplum kuruluşu olduğunu belirten Avşar, "Bugün buraya yanan ciğerlerimize merhem olamaya geldik. Yardımlaşma kampanyası olsun, sivil toplum kuruluşuna düşen görev olsun, gerekli görevlerimizi yerine getirmeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Belen Belediye Başkanı İbrahim Gül de yangından sonra tüm spor kulüplerinin desteğini yanlarında hissettiklerini vurguladı. Konuşmaların ardından belirlenen alana 1903 fidan dikimi yapıldı.

Etkinliğe, Beşiktaş Genel Sekreteri Mesut Urgancılar ve yönetim kurulu üyeleri Fırat Fidan ile Hakan Daltaban da katıldı.Hatay'ın Belen ilçesinde 9 Ekim 2020'de çıkan, İskenderun ve Arsuz ilçelerinde de etkili olan orman yangını 10 Ekim'de kontrol altına alınmıştı.

# Beşiktaş, fidan, hatay, yangın, belediye

10 Oca 2021 - 19:21 AA Hatay- Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Tozkoparan İskender 3. Bölüm Full İzle! 10 Ocak 2021Tozkoparan İskender son bölüm tek parça youtube izle! mask
Tozkoparan İskender 3. Bölüm Full İzle! 10 Ocak 2021Tozkoparan İskender son bölüm tek parça youtube izle!
Survivor 2021 Tek Parça İzle! 10 Ocak 2021 Cumartesi Survivor 2. Bölüm Canlı İzle! Bugün Survivor'da Kim Elendi? mask
Survivor 2021 Tek Parça İzle! 10 Ocak 2021 Cumartesi Survivor 2. Bölüm Canlı İzle! Bugün Survivor'da Kim Elendi?
Gaziantep'te otomobilden hırsızlık güvenlik kamerasında mask
Gaziantep'te otomobilden hırsızlık güvenlik kamerasında
Ankara'da sokağa çıkma yasağı kapsamında denetim yapıldı mask
Ankara'da sokağa çıkma yasağı kapsamında denetim yapıldı
Kefaret Dizisi 8. Bölüm Full İzle Star TV! 10 Ocak 2021 Kefaret Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Kefaret Dizisi 8. Bölüm Full İzle Star TV! 10 Ocak 2021 Kefaret Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Menajerimi Ara 20. Bölüm Full İzle Star TV! 10 Ocak 2021 Menajerimi Ara Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Menajerimi Ara 20. Bölüm Full İzle Star TV! 10 Ocak 2021 Menajerimi Ara Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL