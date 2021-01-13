Demet ve Alişan ile Sabah Sabah 13 Ocak 2021 Canlı İzle! Bugünün Konukları Kim?

Demet ve Alişan ile Sabah Sabah 13 Ocak 2021 Canlı İzle! TIKLAYINIZ

Star TV ekranlarında hafta içi her sabah saatler 09.45’i gösterdiğinde izleyici ile buluşan Demet ve Alişan işe Sabah Sabah bugün de rengarenk konukları ile izleyici karşısına çıkıyor. Demet Akalın ve Alişan’ın sunumu ile mutfaktan magazine, müzikten sağlığa kadar pek çok farklı konunun ele alındığı sevilen sabah programında, günün ihtiyaç duyulan enerjisi izleyicilere sevilen program tarafında veriliyor. Müziğe doyulan programda birbirinden değerli konuklardan pratik bilgiler ve özel hayatları hakkında merak edilenleri izleyici ile buluşturan program, tüm hızı ile yeni güne merhaba diyor.

Demet ve Alişan ile Sabah Sabah 13 Ocak Konukları Kim, Bugün Kimler Stüdyoda Olacak?

Program 13 Ocak Çarşamba günü bölümü ile ekranlara gelmeye hazırlanırken, izleyiciler ise günün konuklarını şimdiden merak ediyor. Programda Demet Akalın ve Alişan’a eşlik edecek ilk isim Prof. Dr. Ahmet Rasim Küçükusta oluyor. Küçükusta, koronavirüs hakkında merak edilenleri ve aşılar ile ilgili önemli bilgileri paylaşırken, insanlığın en büyük sınavları arasında yer alan kanser ile ilgili de ekranların karşısındakileri bilgilendiriyor. Küçükusta koronavirüs bağışıklığı ile kanserin tedavi edilip edilemeyeceği sorusunu yanıtlarken, sevilen sanatçı Oğuz Yılmaz canlı performansı ile programın neşesi oluyor. Miraç Şef yine en güzel tariflerini pratik bilgiler eşliğinde izleyici ile buluşturarak mutfakta geçen süreyi kısaltmak adına önemli ipuçlarını aktarıyor.