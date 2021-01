Söylemezsem Olmaz Tamamı Tek Parça 13 Ocak 2021 Çarşamba Beyaz Tv Canlı izle!

Söylemezsem Olmaz Tamamı Tek Parça 13 Ocak 2021 Çarşamba Beyaz Tv Canlı izlemek için TIKLAYINIZ

Beyaz TV ekranlarında sıra dışı sunucuları ile hafta içi her gün izleyici ile buluşan Söylemezsem Olmaz, yine magazinin konuşulmayanları masaya yatırmaya hazırlanıyor. Bircan Bali’nin sunumu ve Arto ile Seren Serengil’in yorumları ile magazin gündemine dair her şeyin programda konuşuluyor. Cesur yorumları ile hafta içi her gün 13.15’te izleyici ile buluşan programın bugünkü bölümünü haberimizden izleyebilirsiniz.

Söylemezsem Olmaz Dünkü Bölümde Neler Oldu, 12 Ocak Salı Günü Programda Neler Konuşuldu?

Beyaz TV ekranlarında izleyici ile buluşan Söylemezsem Olmaz, dün ekrana gelen bölümünde yine dopdolu bir gündem ile izleyiciyle buluştu. Seren Serengil yakın arkadaşı Mustafa Tohma’dan gelen evlilik teklifini canlı yayında ilk kez paylaşıyor. Tüm ayrıntıları ile paylaştığı özel anları stüdyodaki arkadaşlarını mutlu etti. Kerem Bürsin ve Hande Erçel tarafından paylaşılan fotoğraf ekrana gelirken, ikilinin bu pozu aralarındaki aşkın kanıtı mı sorusu yanıtlanmaya çalışıldı.

İrem Derici’nin şok itirafı sonrası babasından gelen sert uyarının yeniden ekrana taşındığı programda, İrem Derici’nin ailesi enine boyuna yatırıldı. Şok boşanma kararı ile magazin gündemine düşen Demet Şener ve Cenk Küpeli evliliği programda konuşuldu. Evliliği bitiren nedenler masaya yatırılırken, yorumcular da ilişkinin bitmesine şaşkınlıklarını gizleyemediler. İki tarafı da tanıyan Seren Serengil özel açıklamalar ile durumu değerlendirirken, biten evliliğin tüm detayları izleyiciye aktarılıyor.