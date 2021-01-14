Ankara'da eğlence mekanına çevrilen evdeki 8 kişiye 25 bin 200 lira ceza
Ankara Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, 25 Mart Mahallesi'nde bir ikametgah adresinin eğlence mekanına çevrildiği bilgisine ulaştı.
Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde eğlence mekanına çevrilen bir evde Kovid-19 tedbirlerine uymayan 8 kişiye toplam 25 bin 200 lira idari ceza uygulandı.
Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, 25 Mart Mahallesi'nde bir ikametgah adresinin eğlence mekanına çevrildiği bilgisine ulaştı.
Bunun üzerine adrese baskın düzenleyen ekipler, odalarda çeşitli markalarda 35 şişe alkol ele geçirirken mekanda sosyal mesafe kuralına uymayan 8 kişiye toplam 25 bin 200 lira idari ceza kesti.
Söz konusu ikamet zabıta ekiplerince mühürlenirken adres sahibi Osman Ö'ye de 17 bin 399 lira idari para cezası verildi. Osman Ö'nün "5 kasten yaralama", "3 dolandırıcılık", "yağma" ve "2 tehdit" suçlarından kaydının olduğu öğrenildi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.