Seda Sayan İle Gelinim Mutfakta 14 Ocak 2021 Günü Kim Birinci Oldu? 619. Bölüm Çeyrek Altını Kim Kazandı? Puan Durumu...

Seda Sayan ile Gelinim Mutfakta Tamamı Tek Parça 14 Ocak 2021 Kanal D Canlı İzle! TIKLAYINIZ

Üçüncü sezonu ile Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta yarışması yeni sunucusu Seda Sayan ve eğlence dolu bölümleri ile ekrana geliyor. Her hafta 4 gelin ve kaynananın takım halinde kıyasıya rekabet ettiği programda günün birincisi çeyrek altın, haftanın birincisi ise 5 altın bilezik kazanıyor. Program hafta içi hergün saat 13.15’te Kanal D ekranlarında yayınlanıyor.

Seda Sayan İle Gelinim Mutfakta 13 Ocak Günün Birincisi Kim Oldu, Çeyrek Altını Kazanan Gelin Kim?

Kanal D ekranlarında yeni sunucusu Seda Sayan ile ekrana gelmeye devam eden Gelinim Mutfakta yarışması dün haftanın 3. günü ile yayınlandı. Haftanın finaline yaklaşılan programda dün çeyrek altını kazanan isim ise merak edildi. Her bölümü ilgi ile izlenen Gelinim Mutfakta programının 13 Ocak birincisi programın sıkı takipçileri tarafından araştırılıyor.

Seda Sayan’ın renkli sunumu ile ekrana gelen Gelinim Mutfakta programında dün yine Zeynep, Gizem, Aysun ve Memduha kıyasıya rekabet etti. Programda dün iddialı gelinler Meksika mutfağına ait Empanadas yemeğini hazırladı. Meksika yemeğinin hazırlandığı 13 ocak programında konsept de, kültüre uygun ve eğlence doluydu.

Gelin ve kaynanaların hem eğlendiği hem de rekabet ettiği programın sonunda Seda Sayan puan durumunu açıkladı. Yarışmanın dün ekrana gelen bölümünde Gizem ve Aysun 17 puan alırken, Zeynep ve Memduha ise 16 puan aldı. Aysun ve Gizem’in aynı puanı alması ile günün birincisi kura çekilişi ile seçildi. Kura çekilişini kazanan Gizem, çeyrek altının sahibi oldu.

Seda Sayan İle Gelinim Mutfakta 14 Ocak Günün Birincisi Belli Oldu Mu?

Gelinim Mutfakta programının dün ekrana gelen bölümünün ardından haftanın finaline yalnızca 1 gün kaldı. Heyecan dolu programda rekabet artmaya devam ederken, 14 Ocak günü birinci olan gelin de merak edildi. Programda bugün hangi yemeğin hazırlanacağı ve birinci olacak gelin merak edildi. Ancak 14 Ocak puan durumu henüz belli değil. Program yayınlandıktan sonra güncel puan durumunu haberimizden öğrenebilirsiniz. Seda Sayan İle Gelinim Mutfakta bugün saat 13.15’te Kanal D ekranlarında yayınlanacak.