Başkentte eşi tarafından bıçaklanan kişi hayatını kaybetti
Ankara'nın Mamak ilçesinde karısı ile engelli kızına şiddet uyguladığı iddia edilen 80 yaşındaki Ali A, eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü.
Ankara'nın Mamak ilçesinde karısı ile engelli kızına şiddet uyguladığı iddia edilen 80 yaşındaki Ali A, eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü.
Alınan bilgiye göre, Bahçelerüstü Mahallesi 29. Sokak'ta bir apartmanda Ali A. ile eşi N.A. (70) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma yaşandı. Kavgaya dönüşen olayda N.A. eşini bıçakla ağır yaraladı.
Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekipleri Ali A'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Ali A'nın cesedi, olay yerindeki incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olayın ardından N.A. gözaltına alındı.
Hayatını kaybeden Ali A'nın, eşi ve engelli kızına şiddet uyguladığı iddia edildi.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.