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- 14 Oca 2021 - 20:30

Başkentte eşi tarafından bıçaklanan kişi hayatını kaybetti

Ankara'nın Mamak ilçesinde karısı ile engelli kızına şiddet uyguladığı iddia edilen 80 yaşındaki Ali A, eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

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Ankara'nın Mamak ilçesinde karısı ile engelli kızına şiddet uyguladığı iddia edilen 80 yaşındaki Ali A, eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Alınan bilgiye göre, Bahçelerüstü Mahallesi 29. Sokak'ta bir apartmanda Ali A. ile eşi N.A. (70) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma yaşandı. Kavgaya dönüşen olayda N.A. eşini bıçakla ağır yaraladı.

Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekipleri Ali A'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Ali A'nın cesedi, olay yerindeki incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayın ardından N.A. gözaltına alındı.

Hayatını kaybeden Ali A'nın, eşi ve engelli kızına şiddet uyguladığı iddia edildi.
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14 Oca 2021 - 20:30 AA Ankara- Asayiş

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