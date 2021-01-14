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- 14 Oca 2021 - 20:34

Yıldıztepe Kayak Merkezi kar yağışının ardından beyaza büründü

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Ilgaz Dağı'ndaki Yıldıztepe Kayak Merkezi, kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı.

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Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Ilgaz Dağı'ndaki Yıldıztepe Kayak Merkezi, kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı.

Dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, Ilgaz Dağı'nı ve Yıldıztepe Kayak Merkezi'ni beyaza büründürdü.

Kar yağışını fırsat bilenler, kayak merkezinde teleferikle gezinti yaptı, bazıları da kar topu oynadı.

Ilgaz Dağı Turizm İşletme Müdürü İlhan Dikmen, gazetecilere, uzun zamandır bekledikleri kar yağışının başladığını söyledi.

Kar yağdığını duyanların kayak merkezine geldiğini belirten Dikmen, "Bu tarihten sonra devletin vermiş olduğu imkanlar ölçüsünde herkesi bekliyoruz. Kayak sezonumuzu da inşallah önümüzdeki hafta açmayı planlıyoruz. Karın devamlılığı çok önemli. Önümüzdeki günleri karlı bekliyoruz. Herkesi buraya davet ediyoruz." diye konuştu.

Ziyaretçilerden Beyzanur Ünlü de uzun zamandır kara hasret kaldıklarını ifade etti.

Ilgaz Dağı'nda kar yağışı olduğunu duyduklarında ailesiyle Yıldıztepe Kayak Merkezi'ne geldiğini söyleyen Ünlü, uzun zaman sonra başlayan kar yağışının kendilerini mutlu ettiğini kaydetti.

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14 Oca 2021 - 20:34 AA - Gezi Rehberi

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