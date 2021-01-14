Konya'da pompalı tüfekle kayınpederi ve bacanağını öldüren zanlı, tutuklandı

Konya'da pompalı tüfekle kayınpederi ve bacanağını öldürdüğü suçlamasıyla gözaltına alınan zanlı, cezaevine gönderildi.

Selçuklu ilçesi Şeker Mahallesi Şefikcan Caddesi'ndeki bir mobilya dükkanında, önce bacanağı Mustafa Arslan'ı (35) ardından Erkanlı Sokak'ta bulunan oto sanayi sitesindeki iş yerinde kayınpederi Bekir Dağdeviren'i (68) pompalı tüfekle öldürdükten sonra gözaltına alınan Şenol Y.'nin (39) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlı Şenol Y'nin, uyuşturucu madde bağımlısı ve işsiz olduğu, bu nedenle eşi Halime Y'nin kendisini terk ederek, iki çocuğuyla Muğla'da yaşayan halasının yanına yerleştiği öğrenildi.

Eşiyle barışmak için Muğla'ya giden Şenol Y'nin, Halime Y'yi ikna edemeyince çocuklardan birini yanına alarak Konya'ya geri döndüğü belirtildi.

- Cinayetleri işlemeden önce uyuşturucu hap kullanmış

Şenol Y'nin, yaşanan bu olay nedeniyle daha önce tartıştığı 2 baldızı, kayınvalidesi ve kayınbiraderiyle mahkemelik olduğu, olay günü uyuşturucu hap kullanarak, olaylardan sorumlu tuttuğu bacanağı Arslan'ı ve kayınpederi Dağdeviren'i pompalı tüfekle öldürdüğü ileri sürüldü.

Zanlının emniyetteki ifadesinde, "Eşimin ailesi bizim birleşmemiz için bir çaba sarf etmedi. Konuyla ilgili kayınpederimden yardım istedim ancak beni kovdu. Kayınbiraderim de bana tornavidayla saldırdı." dediği öğrenildi.

Şenol Y, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

- Olay

13 Ocak'ta, Selçuklu ilçesi Şeker Mahallesi Şefikcan Caddesi'ndeki bir mobilya dükkanında, bacanağı Mustafa Arslan'ı (35) pompalı tüfekle öldüren Şenol Y, ardından Erkanlı Sokak'ta bulunan oto sanayi sitesindeki dükkanda kayınpederi Bekir Dağdeviren'i (68) vurmuş, ağır yaralanan Dağdeviren kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Cinayet zanlısı Şenol Y. ise Dağdeviren'i vurduktan sonra buradan da kaçmaya çalışırken, çevredeki esnaf tarafından yakalanarak polise teslim edilmişti.