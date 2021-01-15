Haberler Ankara Haberler Ankara
- 15 Oca 2021 - 09:49

Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 15 Ocak 2021 Perşembe ATV Canlı İzle!

Ekranların vazgeçilmezi olan Esra Erol’da programınını yeni bölümlerini izlemek isteyenler çeşitli arama motorları üzerinden “Esra Erol 15 Ocak izle, Esra Erol tek parça izle” sorgusunu aratıyor. Haberler Ankara olarak bizlerde “Esra Erol 15 Ocak izle, Esra Erol tek parça izle” sorgusunu arayan kişilere özel bir haber hazırladık. Haberimiz içerisinde “Esra Erol 15 Ocak izle, Esra Erol tek parça izle” sorgusuna cevap bulabilirsiniz.

Ozan Şahin
Ozan Şahin Tüm Haberleri
ABONE OL Google News Sayfamız

Esra Erol Tamamı Tek Parça 15 Ocak 2021 ATV Canlı İzle! TIKLAYINIZ

Gündüz kuşağının sevilen programı Esra Erol savrulan hayatları ve akıl almaz hikâyeleri ekrana taşıyor. Dolandırılan, aldatılan ve terk edilen birçok mağdurun katıldığı programda Esra Erol ve ekibi olayların arka planını aydınlatmak için titizlikle çalışıyor. Esra Erol hafta içi hergün saat 16.20’de ATV ekranlarında yayınlanıyor.

Esra Erol 14 Ocak Programında Neler Oldu?

ATV ekranlarının sevilen programı Esra Erol dün ekrana gelen bölümü ile yine birbirinden akıl almaz olayları izleyenlerle buluşturdu. Aldatılma olaylarının ekrana geldiği 14 Ocak programında Ali ve Fadime çiftinin büyüttüğü çocuk gerçek annesi ile tanışmak için programa katıldı. Yüzleşmelerin de yaşandığı program ilgi ile izlendi.

Esra Erol’un dün ekrana gelen bölümünde Yaşar Bey 2 çocuğunu da yanına alarak kendisine terk eden karısına isyan etti. Yaşar Bey’in eşi Seda sosyal medyadan tanıştığı Sedat Talep’e kaçtı. Yaşar Bey, Sedat Talep’in yanına, Erzurum’a giden eşini bulmak istiyor. Programda bir haftadır konuşulan Ayfer hanımın kaçırılan bebeği ile ilgili çarpıcı gelişmeler de yaşandı. 2002 yılında Ayfer’in dünyaya getirdiği ve Ali Fadime çiftine satılan 19 yaşındaki çocuk canlı yayına katıldı.

Fadime Hanım bebeği doğurmasa da kendisinin büyüttüğünü ve annesinin kendisi olduğunu iddia ediyor. Durmuş Öğülmüş’ün bebeği kendisinin sattığı iddialarına karşı çıkmak için programa bağlandığı 14 Ocak bölümünde Ayfer Hanım ise bebeği, bakıcısı Sevcan Ercan’ın sattığını iddia ediyor. Esra Erol’da tartışma yaratan diğer gündem de Bahar ve İslam Mücahit anlaşmazlığı oldu. 2 yıllık nişanlısı Bahar’ı hamile olduğu için terk eden İslam Mücahit, bebeği kabul edeceğini ancak Bahar ile evlenmeyeceğini açıklamıştı. İslam Mücahit ve Bahar canlı yayında yüzleşme yaşayacak.

Esra Erol 15 Ocak Gündemleri Neler Olacak?

Esra Erol programının dün ekrana gelen bölümünün ardından bugün hangi gündemlerin konuşulacağı merak konusu oldu. Programda bugün Ümmüşen teyzekızı ve torunu ile buluşma yaşayacak. Esra Erol’un bulduğu Şerife ve kızı annesi ile canlı yayında karşı karşıya gelecek. 49 yıl önce terk edilen Cengiz Bey’in de ailesinin aranmaya devam edileceği Esra Erol bugün saat 16.20’de ATV ekranlarında yayınlanacak.

# esra erol izle, esra erol, esra erol atv, esra erol 15 ocak, esra erol 14 ocak, esra erol fragman, esra erol yeni bölüm, esra erol özet, esra erol program, esra erol ali, esra erol fadime, esra erol yaşar, esra erol yaşar bey, atv, atv esra erol izle, atv izle, esra erol son bölüm, esra erol atv programı, Esra Erol'da, esra erol bahar, canlı, yaşandı, 2021, izle

15 Oca 2021 - 09:49 Ankara- Dizi Fragmanları

# DİZİ FRAGMANLARI İZLE İLE İLİŞKİLİ:
Zuhal Topal'la Sofrada 519. Bölüm İzle! Zuhal Topal'la Sofrada 14 Ocak 2021 Günün Puan Durumu Ne Oldu? mask
Zuhal Topal'la Sofrada 519. Bölüm İzle! Zuhal Topal'la Sofrada 14 Ocak 2021 Günün Puan Durumu Ne Oldu?
Müge Anlı Tamamı Tek Parça 15 Ocak 2021 Perşembe ATV Canlı İzle! mask
Müge Anlı Tamamı Tek Parça 15 Ocak 2021 Perşembe ATV Canlı İzle!
Sol Yanım Dizisi 7. Bölüm Full İzle! 14 Ocak 2021Sol Yanım Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Sol Yanım Dizisi 7. Bölüm Full İzle! 14 Ocak 2021Sol Yanım Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Alev Alev Dizisi 10. Bölüm Full İzle! 14 Ocak 2021Alev Alev Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Alev Alev Dizisi 10. Bölüm Full İzle! 14 Ocak 2021Alev Alev Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Mucize Doktor Dizisi 45. Bölüm Full İzle! 14 Ocak 2021 Mucize Doktor Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Mucize Doktor Dizisi 45. Bölüm Full İzle! 14 Ocak 2021 Mucize Doktor Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Bir Zamanlar Çukurova neden oynamıyor? Bir Zamanlar Çukurova final mi oldu? mask
Bir Zamanlar Çukurova neden oynamıyor? Bir Zamanlar Çukurova final mi oldu?
Survivor 2021 Tek Parça İzle! 14 Ocak 2021 Perşembe Survivor 4. Bölüm Canlı İzle! Bugün Survivor'da Eleme Adayı Kim Oldu? mask
Survivor 2021 Tek Parça İzle! 14 Ocak 2021 Perşembe Survivor 4. Bölüm Canlı İzle! Bugün Survivor'da Eleme Adayı Kim Oldu?
Seda Sayan İle Gelinim Mutfakta 14 Ocak 2021 Günü Kim Birinci Oldu? 619. Bölüm Çeyrek Altını Kim Kazandı? Puan Durumu... mask
Seda Sayan İle Gelinim Mutfakta 14 Ocak 2021 Günü Kim Birinci Oldu? 619. Bölüm Çeyrek Altını Kim Kazandı? Puan Durumu...
Zuhal Topal'la Sofrada 519. Bölüm İzle! Zuhal Topal'la Sofrada 14 Ocak 2021 Günün Puan Durumu Ne Oldu? mask
Zuhal Topal'la Sofrada 519. Bölüm İzle! Zuhal Topal'la Sofrada 14 Ocak 2021 Günün Puan Durumu Ne Oldu?
Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 14 Ocak 2021 Perşembe ATV Canlı İzle! mask
Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 14 Ocak 2021 Perşembe ATV Canlı İzle!
# DİZİ FULL İZLE İLE İLİŞKİLİ:
Zuhal Topal'la Sofrada 519. Bölüm İzle! Zuhal Topal'la Sofrada 14 Ocak 2021 Günün Puan Durumu Ne Oldu? mask
Zuhal Topal'la Sofrada 519. Bölüm İzle! Zuhal Topal'la Sofrada 14 Ocak 2021 Günün Puan Durumu Ne Oldu?
Müge Anlı Tamamı Tek Parça 15 Ocak 2021 Perşembe ATV Canlı İzle! mask
Müge Anlı Tamamı Tek Parça 15 Ocak 2021 Perşembe ATV Canlı İzle!
Sol Yanım Dizisi 7. Bölüm Full İzle! 14 Ocak 2021Sol Yanım Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Sol Yanım Dizisi 7. Bölüm Full İzle! 14 Ocak 2021Sol Yanım Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Alev Alev Dizisi 10. Bölüm Full İzle! 14 Ocak 2021Alev Alev Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Alev Alev Dizisi 10. Bölüm Full İzle! 14 Ocak 2021Alev Alev Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Mucize Doktor Dizisi 45. Bölüm Full İzle! 14 Ocak 2021 Mucize Doktor Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Mucize Doktor Dizisi 45. Bölüm Full İzle! 14 Ocak 2021 Mucize Doktor Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Bir Zamanlar Çukurova neden oynamıyor? Bir Zamanlar Çukurova final mi oldu? mask
Bir Zamanlar Çukurova neden oynamıyor? Bir Zamanlar Çukurova final mi oldu?
Survivor 2021 Tek Parça İzle! 14 Ocak 2021 Perşembe Survivor 4. Bölüm Canlı İzle! Bugün Survivor'da Eleme Adayı Kim Oldu? mask
Survivor 2021 Tek Parça İzle! 14 Ocak 2021 Perşembe Survivor 4. Bölüm Canlı İzle! Bugün Survivor'da Eleme Adayı Kim Oldu?
Seda Sayan İle Gelinim Mutfakta 14 Ocak 2021 Günü Kim Birinci Oldu? 619. Bölüm Çeyrek Altını Kim Kazandı? Puan Durumu... mask
Seda Sayan İle Gelinim Mutfakta 14 Ocak 2021 Günü Kim Birinci Oldu? 619. Bölüm Çeyrek Altını Kim Kazandı? Puan Durumu...
Zuhal Topal'la Sofrada 519. Bölüm İzle! Zuhal Topal'la Sofrada 14 Ocak 2021 Günün Puan Durumu Ne Oldu? mask
Zuhal Topal'la Sofrada 519. Bölüm İzle! Zuhal Topal'la Sofrada 14 Ocak 2021 Günün Puan Durumu Ne Oldu?
Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 14 Ocak 2021 Perşembe ATV Canlı İzle! mask
Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 14 Ocak 2021 Perşembe ATV Canlı İzle!
# DİZİ HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Zuhal Topal'la Sofrada 519. Bölüm İzle! Zuhal Topal'la Sofrada 14 Ocak 2021 Günün Puan Durumu Ne Oldu? mask
Zuhal Topal'la Sofrada 519. Bölüm İzle! Zuhal Topal'la Sofrada 14 Ocak 2021 Günün Puan Durumu Ne Oldu?
Müge Anlı Tamamı Tek Parça 15 Ocak 2021 Perşembe ATV Canlı İzle! mask
Müge Anlı Tamamı Tek Parça 15 Ocak 2021 Perşembe ATV Canlı İzle!
Survivor’da Büyük Aşk Kaosu! Bu Yılın İlk Aşk Bombası Resmen Patladı! İsimleri Görünce Şok Olacaksınız! mask
Survivor’da Büyük Aşk Kaosu! Bu Yılın İlk Aşk Bombası Resmen Patladı! İsimleri Görünce Şok Olacaksınız!
Sadakatsiz Dizisinde Volkan Derin'i Aldattı! Seriye Bağladı... Derin Asya'nın Taktiğini mi Uygulayacak? Dizi Koptu Gidiyor, Sonu Belli Değil! mask
Sadakatsiz Dizisinde Volkan Derin'i Aldattı! Seriye Bağladı... Derin Asya'nın Taktiğini mi Uygulayacak? Dizi Koptu Gidiyor, Sonu Belli Değil!
Acun Ilıcalı Survivor'dan İlk Elenen Sena'nın Elinden Tuttu! Panorama'da Ona da Bir Koltuk Çıkarttı! "Helal Olsun!" mask
Acun Ilıcalı Survivor'dan İlk Elenen Sena'nın Elinden Tuttu! Panorama'da Ona da Bir Koltuk Çıkarttı! "Helal Olsun!"
"Sadakatsiz Dizisi Final Yapıyor" İddiaları Cevaplandı! Kanal D Açıklama Yaptı, Dizi Final mi Yapıyor? Ne Zaman Bitecek? İşte O Çok Önemli Açıklama... mask
"Sadakatsiz Dizisi Final Yapıyor" İddiaları Cevaplandı! Kanal D Açıklama Yaptı, Dizi Final mi Yapıyor? Ne Zaman Bitecek? İşte O Çok Önemli Açıklama...
Doğduğun Ev Kaderindir Dizisinde Öpüşme Sahnesi Linç Edildi! Twitter, Instagram Karıştı! "Yakında Bu Dizi Final Olur!" mask
Doğduğun Ev Kaderindir Dizisinde Öpüşme Sahnesi Linç Edildi! Twitter, Instagram Karıştı! "Yakında Bu Dizi Final Olur!"
Sol Yanım Dizisi 7. Bölüm Full İzle! 14 Ocak 2021Sol Yanım Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Sol Yanım Dizisi 7. Bölüm Full İzle! 14 Ocak 2021Sol Yanım Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Kuruluş Osman’da Yer Yerinden Oynuyor! Aygül ve Targun Kavgaya Tutuştu, Sonunda Birisi Ölebilir! Diziden Gidecek İsim Belli Oldu Mu? mask
Kuruluş Osman’da Yer Yerinden Oynuyor! Aygül ve Targun Kavgaya Tutuştu, Sonunda Birisi Ölebilir! Diziden Gidecek İsim Belli Oldu Mu?
Kuruluş Osman Bamsı Veda Ediyor! Öldürme Planı Herkesi Titretti, İzleyenler “Bu Böyle Olursa Artık İzlemeyiz” Diyor! mask
Kuruluş Osman Bamsı Veda Ediyor! Öldürme Planı Herkesi Titretti, İzleyenler “Bu Böyle Olursa Artık İzlemeyiz” Diyor!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Zuhal Topal'la Sofrada 519. Bölüm İzle! Zuhal Topal'la Sofrada 14 Ocak 2021 Günün Puan Durumu Ne Oldu? mask
Zuhal Topal'la Sofrada 519. Bölüm İzle! Zuhal Topal'la Sofrada 14 Ocak 2021 Günün Puan Durumu Ne Oldu?
Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 15 Ocak 2021 Perşembe ATV Canlı İzle! mask
Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 15 Ocak 2021 Perşembe ATV Canlı İzle!
Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme Tamamı Tek Parça 15 Ocak 2021 Cuma Show Tv Canlı izle! mask
Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme Tamamı Tek Parça 15 Ocak 2021 Cuma Show Tv Canlı izle!
Müge Anlı Tamamı Tek Parça 15 Ocak 2021 Perşembe ATV Canlı İzle! mask
Müge Anlı Tamamı Tek Parça 15 Ocak 2021 Perşembe ATV Canlı İzle!
Gerçeğin Peşinde Tamamı Tek Parça 15 Ocak 2021 Cuma Star Tv Canlı izle! mask
Gerçeğin Peşinde Tamamı Tek Parça 15 Ocak 2021 Cuma Star Tv Canlı izle!
Doya Doya Moda 15 Ocak 2021 Full İzle! Doya Doya Moda 135. Bölüm Kim Elendi, Gününün Birincisi Kim Oldu? mask
Doya Doya Moda 15 Ocak 2021 Full İzle! Doya Doya Moda 135. Bölüm Kim Elendi, Gününün Birincisi Kim Oldu?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL