Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 15 Ocak 2021 Perşembe ATV Canlı İzle!

Esra Erol Tamamı Tek Parça 15 Ocak 2021 ATV Canlı İzle! TIKLAYINIZ

Gündüz kuşağının sevilen programı Esra Erol savrulan hayatları ve akıl almaz hikâyeleri ekrana taşıyor. Dolandırılan, aldatılan ve terk edilen birçok mağdurun katıldığı programda Esra Erol ve ekibi olayların arka planını aydınlatmak için titizlikle çalışıyor. Esra Erol hafta içi hergün saat 16.20’de ATV ekranlarında yayınlanıyor.

Esra Erol 14 Ocak Programında Neler Oldu?

ATV ekranlarının sevilen programı Esra Erol dün ekrana gelen bölümü ile yine birbirinden akıl almaz olayları izleyenlerle buluşturdu. Aldatılma olaylarının ekrana geldiği 14 Ocak programında Ali ve Fadime çiftinin büyüttüğü çocuk gerçek annesi ile tanışmak için programa katıldı. Yüzleşmelerin de yaşandığı program ilgi ile izlendi.

Esra Erol’un dün ekrana gelen bölümünde Yaşar Bey 2 çocuğunu da yanına alarak kendisine terk eden karısına isyan etti. Yaşar Bey’in eşi Seda sosyal medyadan tanıştığı Sedat Talep’e kaçtı. Yaşar Bey, Sedat Talep’in yanına, Erzurum’a giden eşini bulmak istiyor. Programda bir haftadır konuşulan Ayfer hanımın kaçırılan bebeği ile ilgili çarpıcı gelişmeler de yaşandı. 2002 yılında Ayfer’in dünyaya getirdiği ve Ali Fadime çiftine satılan 19 yaşındaki çocuk canlı yayına katıldı.

Fadime Hanım bebeği doğurmasa da kendisinin büyüttüğünü ve annesinin kendisi olduğunu iddia ediyor. Durmuş Öğülmüş’ün bebeği kendisinin sattığı iddialarına karşı çıkmak için programa bağlandığı 14 Ocak bölümünde Ayfer Hanım ise bebeği, bakıcısı Sevcan Ercan’ın sattığını iddia ediyor. Esra Erol’da tartışma yaratan diğer gündem de Bahar ve İslam Mücahit anlaşmazlığı oldu. 2 yıllık nişanlısı Bahar’ı hamile olduğu için terk eden İslam Mücahit, bebeği kabul edeceğini ancak Bahar ile evlenmeyeceğini açıklamıştı. İslam Mücahit ve Bahar canlı yayında yüzleşme yaşayacak.

Esra Erol 15 Ocak Gündemleri Neler Olacak?

Esra Erol programının dün ekrana gelen bölümünün ardından bugün hangi gündemlerin konuşulacağı merak konusu oldu. Programda bugün Ümmüşen teyzekızı ve torunu ile buluşma yaşayacak. Esra Erol’un bulduğu Şerife ve kızı annesi ile canlı yayında karşı karşıya gelecek. 49 yıl önce terk edilen Cengiz Bey’in de ailesinin aranmaya devam edileceği Esra Erol bugün saat 16.20’de ATV ekranlarında yayınlanacak.