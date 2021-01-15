15 Oca 2021 - 23:38
Bursa'da otomobil uçuruma yuvarlandı: 3 yaralı
Araçta sıkışan Ali Güleç, Hakan Şinasi Eroğlu ve Mehmet Can Işındağ, itfaiye ekiplerince halat yardımıyla kurtarıldı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde uçuruma yuvarlanan otomobildeki 3 kişi yaralandı.Boğazova Yaylası'nda sürücüsü henüz belirlenemeyen otomobil, karla kaplı yolda yaklaşık 40 metrelik uçuruma yuvarlandı.
Araçta sıkışan Ali Güleç, Hakan Şinasi Eroğlu ve Mehmet Can Işındağ, itfaiye ekiplerince halat yardımıyla kurtarıldı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.