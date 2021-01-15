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- 15 Oca 2021 - 23:38

Bursa'da otomobil uçuruma yuvarlandı: 3 yaralı

Araçta sıkışan Ali Güleç, Hakan Şinasi Eroğlu ve Mehmet Can Işındağ, itfaiye ekiplerince halat yardımıyla kurtarıldı.

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde uçuruma yuvarlanan otomobildeki 3 kişi yaralandı.Boğazova Yaylası'nda sürücüsü henüz belirlenemeyen otomobil, karla kaplı yolda yaklaşık 40 metrelik uçuruma yuvarlandı.

Araçta sıkışan Ali Güleç, Hakan Şinasi Eroğlu ve Mehmet Can Işındağ, itfaiye ekiplerince halat yardımıyla kurtarıldı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
# bursa, otomobil, trafik kazası

15 Oca 2021 - 23:38 AA Bursa- Asayiş

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