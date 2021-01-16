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- 16 Oca 2021 - 06:56

Konya'da kar ve tipi etkili oluyor

Karayolları ekipleri, Antalya, Aksaray ve Adana yollarında ulaşımda aksama yaşanmaması için kar küreme ve tuzlama çalışması başlattı

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 Konya kent merkezi ve kara yollarında kar ile tipi yaşamı olumsuz etkiliyor. Kentte akşam saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı, etkisini artırdı.

Konya-Antalya ile Konya-Aksaray ve Adana kara yolunda tipiye dönüşen yağış, sürücülere zor anlar yaşattı.

Karayolları 3.Bölge Müdürlüğü ekipleriyle Konya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, sorumluluk alanındaki yollarda ulaşımda aksama yaşanmaması için kar küreme ve tuzlama çalışması başlattı.
# Kar Yağışı, konya

16 Oca 2021 - 06:56 AA Konya- Yaşam

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