Konya'da kar ve tipi etkili oluyor

Konya kent merkezi ve kara yollarında kar ile tipi yaşamı olumsuz etkiliyor. Kentte akşam saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı, etkisini artırdı.

Konya-Antalya ile Konya-Aksaray ve Adana kara yolunda tipiye dönüşen yağış, sürücülere zor anlar yaşattı.

Karayolları 3.Bölge Müdürlüğü ekipleriyle Konya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, sorumluluk alanındaki yollarda ulaşımda aksama yaşanmaması için kar küreme ve tuzlama çalışması başlattı.