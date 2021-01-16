16 Oca 2021 - 06:56
Konya'da kar ve tipi etkili oluyor
Karayolları ekipleri, Antalya, Aksaray ve Adana yollarında ulaşımda aksama yaşanmaması için kar küreme ve tuzlama çalışması başlattı
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Konya kent merkezi ve kara yollarında kar ile tipi yaşamı olumsuz etkiliyor. Kentte akşam saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı, etkisini artırdı.
Konya-Antalya ile Konya-Aksaray ve Adana kara yolunda tipiye dönüşen yağış, sürücülere zor anlar yaşattı.
Karayolları 3.Bölge Müdürlüğü ekipleriyle Konya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, sorumluluk alanındaki yollarda ulaşımda aksama yaşanmaması için kar küreme ve tuzlama çalışması başlattı.
# Kar Yağışı, konya
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.