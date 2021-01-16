Adana'da metruk evde yangın: 1 ölü
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde metruk evde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti.
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde metruk evde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti.
Merkez Seyhan ilçesi Tepebağ Mahallesi'ndeki kullanılmayan müstakil bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangının kısa sürede büyümesi üzerine çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi.
Kısa sürede olay yerine gelen ve yangına müdahale eden ekipler, metruk evde bulunan kimliği belirlenemeyen bir kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.
Cenaze, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.