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- 16 Oca 2021 - 07:02

Adana'da metruk evde yangın: 1 ölü

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde metruk evde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti.

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Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde metruk evde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti.

Merkez Seyhan ilçesi Tepebağ Mahallesi'ndeki kullanılmayan müstakil bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangının kısa sürede büyümesi üzerine çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi.

Kısa sürede olay yerine gelen ve yangına müdahale eden ekipler, metruk evde bulunan kimliği belirlenemeyen bir kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Cenaze, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
# adana, ölü, Seyhan, yangın

16 Oca 2021 - 07:02 AA Adana- Asayiş

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