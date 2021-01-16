İbo Show 10. Bölüm Full Canlı İzle! İbo Show 16 Ocak 2021 2020 Tek Parça Youtube İzle
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Yayınlandığı ilk dönem fenomen haline gelen İbo Show programı 9 yıl aradan sonra yeniden ekrana geliyor. Star TV ekranlarında yeni sezonda yeniden yayınlanmaya başlayan İbo Show programında zaman zaman duygusal zaman zaman ise eğlenceli dakikalar ekrana geliyor. İmparator lakaplı ünlü türkücü İbrahim Tatlıses’in sunumu ile yayınlanan İbo Show, her hafta cumartesi akşamları saat 20.00’da sevenleri ile buluşuyor.
İbo Show 9. Bölüm Konukları Kimdi, Programda Geçen Hafta Neler Yaşandı?
Star TV ekranlarının başarılı yapımlarından İbo Show sezonun 9. bölümü ile geçen hafta ekrana geldi. Her hafta müzik ve sanat camiasının en popüler isimlerinin konuk olduğu programa geçen hafta da birbirinden ünlü isimler katıldı. Eğlence dolu geçen 9. bölüm izleyenleri yine ekrana kilitledi.
İbo Show programına geçen hafta MFÖ grubunun üyeleri Mazhar Alanson, Fuat Güner, Özkan Uğur ve Cem Yılmaz ile Zafer Algöz konuk oldu. Müzik ve sinema camiasının en sevilen isimlerinin katıldığı 9. bölümde eğlence dolu anlar yaşandı. Keyifli sohbetlerin ekrana geldiği 9. bölümde Cem Yılmaz esprileri ile izleyenleri kahkahaya boğarken, İbrahim Tatlıses ve MFÖ ise müzik şöleni yaşattı. Programda geçen hafta ekrana gelen bölümünde eğlence dolu anlar yaşanırken, izleyenlerden de büyük beğeni topladı. İbo Show programı son bölümü ile yine sosyal medyada da gündem oldu.
İbo Show 10. Bölüm Tanıtımı Yayınlandı Mı, Kimler Konuk Olacak?
Yeni sezonun en çok izlenen programlarından olmayı başaran İbo Show’un yeni bölüm tanıtımı yayınlandı. Uzun yıllar verdiği aradan sonra yeniden kahkaha dolu bölümleri ile ekrana gelen İbo Show programının yeni bölüm konukları belli oldu. Sevilen yapımda bu hafta Sabahat Akkiraz, Haluk Levent, Hüseyin Turan ve Ender Balkır konuk olacak. Birbirinden ünlü isimlerin konuk olacağı 10. bölümde yine eğlence dolu dakikalar ekrana gelecek. İbo Show programı merakla beklenen yeni bölümü ile bu akşam saat 20.00’da Star TV ekranlarında yayınlanacak.
16 Oca 2021 - 13:15 Ankara- Dizi Fragmanları
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.