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- 18 Oca 2021 - 10:08

Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 18 Ocak 2021 Pazartesi ATV Canlı İzle!

ATV ekranlarının reyting rekortmeni programı Esra Erol savrulan hayatları ve akıl almaz olayları ekrana taşıyor. Yayınlanan her bölümü ile izleyenleri şaşırtan programda kayıplar, aldatılanlar ve evden kaçan kişilerin hikayeleri ekrana geliyor. Esra Erol ve ekibinin mağdurlara yardım etmek için çalıştığı program hafta içi hergün saat 16.20’de yayınlanıyor.

Emre Okur
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Esra Erol 18 Ocak Canlı İzle! TIKLAYINIZ

Gündüz kuşağının sevilen programlarından Esra Erol, geçen haftanın son yayını ile 15 ocak günü ekrana geldi. İlgi ile takip edilen program yayınlanan son bölümü ile yine akıl almaz olayları ekrana taşıdı. Haftanın son yayınında inanılmaz olaylar yaşanırken programda büyük yüzleşmeler de gerçekleşti. Esra Erol ekrana gelen son bölümü ile yine şaşkınlık yarattı.

Esra Erol Programı 15 Ocak Bölümünde Neler Oldu?

ATV ekranlarının en çok izlenen yapımlarından biri olan Esra Erol’un son bölümünde İslam Mücahit ve Bahar yüzleşmesi devam etti. Kendisinden hamile olan Bahar’ı terk eden İslam Mücahit, yaptıklarının nedenini programda anlattı. Bahar’ın İslam Mücahit’i affedip etmeyeceği ise merak edildi. Esra Erol son bölümde ekrana gelen diğer gündemi ise karısı Seda’nın evden kaçtığını iddia ederek programa başvuran Yaşar oldu. Esra Erol Seda’yı buldu. Annesinin evinden çıkan Seda ve eşi Yaşar canlı yayında yüzleşti. Programda 4 yaşındayken terk edilen Cengiz Bey’in arayışı da sürüyor. Esra Erol ve ekibi Cengiz Bey’in 49 yıllık hasretini sonlandırmak için araştırmalara devam ediyor. Esra Erol’un 15 ocak gündemlerinden diğer ise sınava gidiyorum diyerek evden çıkan ve kendisinden 32 yaş büyük adamla evlenen Berfe Nur oldu. 20 yaşındaki Berfe Nur’un ailesi isyan ediyor.

Esra Erol Programı 18 Ocak Gündemleri Belli Mi, Bugün Neler Konuşulacak?

Esra Erol geçen hafta ekrana getirdiği çarpıcı gelişmelerin ardından haftanın ilk yayını ile bugün izleyenleri ile buluşacak. Programın bugün ekrana gelecek bölümünde Bahar son kararını verecek. Yaşar ve Seda yüzleşmesinin de devam edeceği yeni bölümde Cengiz Bey’in ailesini kavuşup kavuşmayacağı ise merak konusu olmaya devam ediyor. Esra Erol bugün saat 16.00’da ekrana gelecek.

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18 Oca 2021 - 10:08 - Dizi Fragmanları

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