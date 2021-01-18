Gerçeğin Peşinde Tamamı Tek Parça 18 Ocak 2021 Cuma Star Tv Canlı izle!

Gerçeğin Peşinde Tamamı Tek Parça 18 Ocak 2021 STAR TV Canlı İzle! TIKLAYINIZ

Star TV ekranlarında hafta içi her gün saat 13.15’te izleyici ile buluşan Gerçeğin Peşinde, Serap Paköz’ün sunumunda sis perdesinin ardındaki gerçekleri ortaya çıkarmaya devam ediyor. Dargınların barıştığı ve kayıpların kavuştuğu sevilen programda, faili meçhul cinayetlerinde ardındaki gerçekler ortaya koyuyor. Serap Paköz sunumu ve stüdyo konukları Adli Tıp Uzmanı Taner Güven, Avukat Hasan Kocabey ve Polis Eğitmeni – Güvenlik Uzman Murat Aydın eşliğinde gerçekler aydınlanıyor.

Gerçeğin Peşinde Son Bölümde Ne Oldu, 15 Ocak’ta Stüdyoda Neler Yaşandı?

Geride bıraktığımız haftanın son gününde Gerçeğin Peşinde yine Hande Çinkitaş’ın katil zanlıları Şehnaz ve Nezih Çinkitaş’ın 20 Ocak’ta hakim karşısına çıkacağını hatırlatarak programa başladı. Eşi Emine Bozkurt’un 1 buçuk yıl önce evi terk ederek başka bir arkadaşı ile birlikte olduğunu iddia eden Bilal Bozkurt, eşiyle boşanarak çocuğunun velayetini almak istediğini belirtti. Programa katılan Bilal Bey, eşinin 500 gram altınla birlikte 20 bin lira para ve arabayı alarak gittiğini ifade etti.

31 Aralık sabahı eniştesi İbrahim’e yardım etmek için evden çıkan ve kendisinden haber alınamayan Mustafa ile ilgili canlı yayına Karaman’dan bağlanan Süleyman Bey, ilginç iddiası ile dikkatleri çekti. İddiaya göre İbrahim ve Mustafa arabada kızlarla birlikte geziyorlardı. İbrahim iddiaları reddederken, İbrahim iddialarında ısrarcılığı ile dikkat çekti.