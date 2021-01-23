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- 23 Oca 2021 - 20:16

Hakkari'de dağda mahsur kalan besiciler kurtarıldı

Hakkari'de çığ düşmesi nedeniyle dağdan dönemeyen besici kardeşler kurtarıldı

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Hakkari'de koyunları için dağlık bölgeye ot almaya giden ve geçiş güzergahına çığ düşmesi nedeniyle geri dönemeyen iki kardeşe ekipler ulaştı.

Kırıkdağ köyünün Dikmen Mezrası'nda besicilik yapan Nevzat ve Mustafa Çiftçi kardeşler, hayvanları için yazın biçip topladıkları otları almak için gittikleri dağlık bölgeden, geçiş yaptıkları güzergaha çığ düşmesi nedeniyle geri dönemedi.

Durumun bildirilmesi üzerine hemen bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve 112 Acil Sağlık ekipleri yönlendirildi.

Sarp arazide çalışma başlatan ekipler, yaklaşık 4 saatte iki kardeşi bölgeden alarak köye ulaştırdı.

Kardeşlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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23 Oca 2021 - 20:16 AA Hakkari- Yaşam

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