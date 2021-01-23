Hakkari'de dağda mahsur kalan besiciler kurtarıldı
Hakkari'de çığ düşmesi nedeniyle dağdan dönemeyen besici kardeşler kurtarıldı
Hakkari'de koyunları için dağlık bölgeye ot almaya giden ve geçiş güzergahına çığ düşmesi nedeniyle geri dönemeyen iki kardeşe ekipler ulaştı.
Kırıkdağ köyünün Dikmen Mezrası'nda besicilik yapan Nevzat ve Mustafa Çiftçi kardeşler, hayvanları için yazın biçip topladıkları otları almak için gittikleri dağlık bölgeden, geçiş yaptıkları güzergaha çığ düşmesi nedeniyle geri dönemedi.
Durumun bildirilmesi üzerine hemen bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve 112 Acil Sağlık ekipleri yönlendirildi.
Sarp arazide çalışma başlatan ekipler, yaklaşık 4 saatte iki kardeşi bölgeden alarak köye ulaştırdı.
Kardeşlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.