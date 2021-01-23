Vatandaşın kalp masajı yaralı karacayı kurtarmaya yetmedi
Ağa köyünde yol kenarında köpeklerin saldırdığı karacayı gören Sefa Kaya, hayvanı alıp evinin bahçesine taşıdı.
Bartın'ın Ulus ilçesinde bir vatandaşın köpeklerin saldırdığı karacayı hayata döndürmek için dakikalarca suni teneffüs ve kalp masajı yapması kameralara yansıdı.
Ağa köyünde yol kenarında köpeklerin saldırdığı karacayı gören Sefa Kaya, hayvanı alıp evinin bahçesine taşıdı.
Kaya, burada ağır yaralı karacayı hayata döndürmek için dakikalarca suni teneffüs ve kalp masajı yaptı.
Kaya'nın, karacayı "Hadi canım, hadi yavrum, hadi çocuğum" diyerek yaşama döndürme mücadelesi kameralara yansıdı.
Yaralı karaca, müdahaleye rağmen telef oldu.
23 Oca 2021 - 20:36 AA - Yaşam
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.